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娛樂

活動後暈倒 頭撼台角急送院 71歲吳大強出院豎拇指：沒事

【明報專訊】無綫藝人吳偉豪的71歲父親吳大強參加無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音》人氣急升，他昨日與其他戰友到將軍澳出席《中年好聲音夢想成真演唱會》加場發布會。吳大強在台邊影相時，突然暈倒，頭部撞台角，幸台角有膠邊保護，他約20秒後恢復意識，工作人員即召救護車送他往將軍澳醫院檢查。吳偉豪與家人趕往醫院了解情况，吳大強在醫院觀察4小時後，於晚上離開，他表示頭有少少擦損，照過沒有事，之後的工作待公司安排。

記者：林蘊兒

《中年好聲音》冠亞季軍周吉佩、李佳、羅啟豪昨日聯同12強龍婷、吳大強、支嚳儀、曹敏寶等出席《中年好聲音夢想成真演唱會》加場記招，開騷前獻唱造勢，現場有過百粉絲和市民圍觀，場面熱鬧。

吳大強打頭陣唱英文歌，其間與台下市民揮手，表現無異；活動後，他與在場粉絲合照期間，突然站不穩暈倒當場。

嚇到在場人手足無措

無綫《娛樂新聞台》拍下的短片所見，吳大強當時與其他人並列站立合照，身體突然無力，整個人倒下台邊，發出一聲巨響。當時所有人都手足無措，現場一片混亂，曹敏寶更大叫「唔好嚇我」，李佳即時抱實吳大強頭部，其他人幫手遞水和紙巾，有人用布掩護。吳大強約20秒後恢復意識，示意無事，他被扶起身時輕輕撫頭部和頭髮。

吳大強在眾人護送下離開，無綫為安全起見召救護車送他到將軍澳醫院進一步檢查。約3時許，吳大強抵醫院急症室，他的太太、兒子吳偉豪與哥哥陸續趕到了解情况。在醫院接受觀察近4小時，至6時40分左右，吳大強在無綫兩經理人、太太及吳偉豪等陪伴步出醫院。左手插褲袋的他神情輕鬆緩步而行，不用家人攙扶，見記者即主動揮手打招呼說沒事。

現場又熱又焗致暈

問暈倒原因，吳大強否認因早前感冒未清，「不關事，當時突然覺得頭暈，可能與現場熱又翳焗有關。頭有少少擦損，已照過沒有事」。會否暫時停工休息，是否如期參與演唱會？他說等公司安排，多謝大家關心。上車後，吳大強面露笑容，豎起拇指以示沒有問題，吳太向傳媒說多謝關心。吳偉豪示意父親先回家休息，然後他獨自駕車離開，沒回應有否申請假期陪爸爸。

調整工作 更多時間休息

無綫向傳媒表示︰「吳大強今（昨）午出席《中年好聲音夢想成真演唱會》宣傳活動時暈倒，公司已即時召喚救護車送其往將軍澳醫院詳細檢查，現已證實身體無礙。演唱會主辦單位TMG正調整其工作量及安排，在此期間騰出更多時間讓其好好休息。」

吳大強暈倒前接受訪問，表示最近密鑼緊鼓為演唱會做準備，心情緊張，公餘時間多留家休息，爭取最佳狀態。他未入三甲，但被無綫高層曾志偉爆已接廣告，多工作，他說：「等緊通知，仲傾緊。（工作比三甲多？）不是，大家都忙，可能他們的工作未開始。」

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