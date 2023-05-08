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娛樂

五堅情成員婁峻碩現身簽名會 預告個唱有特別表演

【明報專訊】台灣組合五堅情成員婁峻碩（SHOU）來港，昨日出席《BOARDING》個人演唱會香港場簽名會，吸引約200粉絲到場支持。SHOU迎接周三假麥花臣場館舉行的個唱，稱心情開心又緊張，相隔一段時間沒開個唱，體力和記歌詞都是大挑戰，目前努力練習。他表示跟香港好有淵源，因此選為巡迴個唱第一站，「我有首歌描述帶家人飛到海外開演唱會，MV用了以前我跟家人來港的生活片段」。他透露準備了特別表演，讓香港觀眾優先觀看。

與Tyson Yoshi蒲吧齋飲水

SHOU見到大批粉絲到場支持，感動得想喊，「一定會在個唱中安排更多互動，展現hip hop和爆炸力回饋粉絲」。 提到其好友Tyson Yoshi（程浚彥）自爆會擔任他的個唱嘉賓？SHOU稱非常感謝，到時會跟他合唱。會否齊脫衣騷肌？他笑說：「我在台灣會脫，但香港已有Tyson Yoshi，昨（前）晚我們去酒吧聚會，因顧及狀態和工作，所以沒有飲酒，一起飲水聊天。我好緊張，所以來港前一直有健身。」他今次偕家人和女友來港，行程緊密，個唱翌日要趕返台灣工作，未能跟Tyson Yoshi周圍逛，感到可惜和無奈，他說：「來港後有吃多士、海南雞和港式小菜，稍後會跟五堅情隊友再來，我好喜歡香港美食，一定會經常來。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕Tyson Yoshi（程浚彥） 五堅情 婁峻碩（Shou）

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