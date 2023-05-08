伙王淨為新片造勢 許光漢：騷肌答謝影迷靠林柏宏

被「老婆」熱情感動

許光漢開心該片在港暫收900萬票房，希望去到1500萬至2000萬。若達標會否騷肌報答香港影迷？他笑指在電影裏已脫無可脫，只能靠林柏宏了。林柏宏笑稱若騷肌，大家看了不一定開心，寧願學多幾句令大家開心的廣東話。王淨笑稱不能脫衣服，將騷身材的任務推給導演。日前到港連踩多場謝票活動，許光漢表示不覺累，看到戲院坐滿熱情觀眾，反應很真誠，非常感動。有否被香港「老婆」熱情嚇到？他笑言不會，指林柏宏也有很多「老婆」，王淨也多了很多「王先生」。

林柏宏日前在社交網向周星馳（星爺）推薦該片，星爺搞笑回覆：「為什麼不請我看首映？」林柏宏稱看到該留言立即找電影公司人員想辦法聯絡星爺，若星爺入戲院看這部電影，是他人生一個成就和榮幸。可想跟星爺合作？林柏宏稱這是他們當演員其中一個夢想，在喜劇方面，從小受星爺很多作品影響。王淨演出台劇《人選之人—造浪者》，與戴立忍有大膽牀戲及背部全裸，引網民熱議。她表示拍攝時做好演員本分，開心大家喜歡該劇。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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