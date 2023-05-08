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娛樂

伙王淨為新片造勢 許光漢：騷肌答謝影迷靠林柏宏

《鬼家人》合體謝票 許光漢林柏宏曬廣東話冧「老婆」 王淨性感露背搶鏡

【明報專訊】台星許光漢、林柏宏及王淨主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，在港上映叫好叫座，他們昨日聯同監製金百倫到尖沙嘴的戲院出席媒體見面會，大曬廣東話，許光漢說：「好開心見到大家。」之後口窒窒轉回國語說：「算了，太難了！」林柏宏表示看這部電影會笑、會喊、會感動。王淨說這是非常有愛的電影，希望大家分享給身邊的朋友，之後用廣東話說：「唔該！」影單人相時，許光漢向主持學廣東話，見王淨大露背即大呼：「影後。」又讚林柏宏「靚仔」。

被「老婆」熱情感動

許光漢開心該片在港暫收900萬票房，希望去到1500萬至2000萬。若達標會否騷肌報答香港影迷？他笑指在電影裏已脫無可脫，只能靠林柏宏了。林柏宏笑稱若騷肌，大家看了不一定開心，寧願學多幾句令大家開心的廣東話。王淨笑稱不能脫衣服，將騷身材的任務推給導演。日前到港連踩多場謝票活動，許光漢表示不覺累，看到戲院坐滿熱情觀眾，反應很真誠，非常感動。有否被香港「老婆」熱情嚇到？他笑言不會，指林柏宏也有很多「老婆」，王淨也多了很多「王先生」。

林柏宏日前在社交網向周星馳（星爺）推薦該片，星爺搞笑回覆：「為什麼不請我看首映？」林柏宏稱看到該留言立即找電影公司人員想辦法聯絡星爺，若星爺入戲院看這部電影，是他人生一個成就和榮幸。可想跟星爺合作？林柏宏稱這是他們當演員其中一個夢想，在喜劇方面，從小受星爺很多作品影響。王淨演出台劇《人選之人—造浪者》，與戴立忍有大膽牀戲及背部全裸，引網民熱議。她表示拍攝時做好演員本分，開心大家喜歡該劇。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕關於我和鬼變成家人的那件事 王淨 林柏宏 許光漢

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