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娛樂
2023年5月8日星期一
CHILL CLUB頒獎禮 MIRROR大贏家 MC奪大獎 盧瀚霆再壓姜濤冧莊男歌手金獎
CHILL CLUB頒獎禮得獎名單
伙王淨為新片造勢 許光漢：騷肌答謝影迷靠林柏宏
五堅情成員婁峻碩現身簽名會 預告個唱有特別表演
活動後暈倒 頭撼台角急送院 71歲吳大強出院豎拇指：沒事
入行兩年奪男歌手金曲大獎 張天賦預被質疑 將負評化好聲音
對DSE成績有信心 炎明熹盼入心儀大學讀時裝設計
泳兒自爆打頭陣攞獎怯場 李幸倪為性感戰衣斷食3日
陳柏宇唔信用錢登日本TFT 文凱婷為男友被指搶學生申冤
出席英王加冕儀式 「搵位」片段瘋傳 Katy Perry溫莎堡音樂會霸5更衣室
香港舉行簽唱會 VIXX成員Ken獻唱國語歌
《九尾狐傳2》首播 搶走《浪漫醫生3》收視
宋仲基演新片《禍亂》 導演讚生動突出
【開箱】《孿生女》電影《孽扣》劇集版 麗素慧絲分飾兩角挑戰視后
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【明報專訊】（請看附圖）
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