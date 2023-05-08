CHILL CLUB頒獎禮 MIRROR大贏家 MC奪大獎 盧瀚霆再壓姜濤冧莊男歌手金獎

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵

相比前晚港台舉辦《十大中文金曲頒獎音樂會》不少得獎歌手缺席，昨晚《CHILL CLUB》頒獎禮獲歌手踴躍參與，氣氛熱鬧。Anson Lo壓軸奪得年度男歌手金獎，姜濤獲銀獎，銅獎得主Ian兼得唱作歌手銀獎。

姜濤逐一多謝11名隊友

姜濤領獎時向11名隊友講感言，說呂爵安（Edan）好全能，是他在MIRROR第二個佩服的人；第一位是Anson Lo。他對Anson Lo說：「外界成日將我同你比較，支持者因我哋有好多爭拗，但我從來無理會。由《全民造星》開始，我哋經歷好多誤會，但我永遠最信你，你知㗎，I Love You。」Anson Lo領獎時哽咽說，「如姜濤所說，外界有好多紛爭同比較，我們無辦法阻止，但無事可以阻擋我們12個一齊的力量，不會被分化，我們會繼續用表演同這些人講，我們永遠是MIRROR」。

MIRROR奪組合金獎「學到真誠」

MIRROR奪組合金獎，ERROR獲銀獎，COLLAR奪銅獎。MIRROR隊長楊樂文（Lokman）代表講感言：「我覺得今年好難用言語去講，但我們今年學到真誠，真誠面對自己及身邊所有的事，無論遇到什麼對待，真誠是好好的力量，我們會繼續努力。」ERROR成員郭嘉駿（193）搞笑說希望大會明年增設MIRROR除外的組合獎，他們才可攞金獎。

鄭欣宜蟬聯女歌手金獎

女歌手金獎再次由鄭欣宜奪得，但她缺席頒獎禮，陳蕾獲銀獎，銅獎是Serrini。Dear Jane奪樂隊金獎，銀獎及銅獎分別是RubberBand與ToNick。林家謙獲113,806票奪唱作歌手金獎，銀獎、銅獎分別是Ian與馮允謙。

張天賦《小心地滑》贏兩獎

今年大會改賽制，取消頒10首歌曲獎，首次以音樂風格劃分4個獎項，得獎包括流行歌曲獎《永順街39號》Anson Lo、搖滾歌曲獎《到底發生過什麼事》Dear Jane、節奏藍調歌曲獎《報復式浪漫》馮允謙、另類歌曲獎《小心地滑》張天賦（MC），這4首歌再由12名專業音樂人評選，結果選出《小心地滑》贏"Genre of The Year"大獎。MC得知《小心地滑》在總投票人數113,713中取得43,690票，「我見票數好接近，以後我會努力攞多點票數」。

COLLAR奪新人女歌手金獎

新人男歌手金獎，李駿傑（Jeremy）獲59,590票大熱勝出，吳保錡與吳啟洋（Phoebus）分別獲銀獎、銅獎。吳保錡一臉驚喜多謝公司高層及ERROR，「我們的路是難行，但一定要堅持，會有機會」。ERROR隊友在台下為他歡呼。Phoebus致謝辭時雖未有提及所屬環球唱片，但身後熒幕貼出他要多謝的人，包括環球唱片及高層。Phoebus澄清前晚說不開演唱會、不續約是有誤會，而且P1X3L短期內未約滿，亦未有被公司「照肺」。新人女歌手金獎由COLLAR以49,318票奪得，但成員蘇芷晴（So Ching）缺席，只有7人領獎；銀獎及銅獎分別是雲浩影與Kayan9896。

駱振偉倫敦頒獎予黃偉文

黃偉文（Wyman）再奪年度填詞人，ViuTV特別派駱振偉飛到倫敦將獎項交到他手上。Wyman感動說多謝ViuTV的同事到倫敦頒獎給他，將香港的溫暖帶來給他。他說只要廣東歌需要他，會繼續努力寫一些大家需要的歌。