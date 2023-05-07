【開箱】《關於我和鬼變成家人的那件事》 同志冥婚笑中有淚

前半搞笑後半催淚

電影講述恐同又怕鬼的台灣警察吳明翰（許光漢飾），跟警花拍檔林子晴（王淨飾）緝捕毒犯期間，誤撿毛毛祖母（王滿嬌飾）放在地上的紅封包，被迫與交通意外枉死的同志毛毛（林柏宏飾）冥婚。為了擺脫冤鬼纏身，明翰只好答應為亡者完成遺願，毛毛則以助他破案復職作補償，一人一鬼合作，鬧出連串笑話，湊合而成一段荒謬又感動的驚險旅程。

《關於我和鬼變成家人的那件事》沿用韓片經典如《我的野蠻女友》的成功方程式，電影前半部分瘋狂搞笑，在明翰與毛毛的同志冥婚上大做文章，明翰恐同常把「死Gay」一詞掛在口邊，毛毛不甘受辱於是出言反擊，兩人吵吵鬧鬧，製造不少笑料。下半場氣氛逆轉，明翰追捕毒犯與撞斃毛毛兇手是同一人，經過連場激戰，毛毛大仇得報，加上父子心結解開，場面催淚而感人，跟上半場形成強烈對比。

串星多王淨戲分少

為了加強兩名主角的矛盾和衝突，導演刻意把明翰的角色設定，由清潔工人改為警察，許光漢演來活潑跳脫，而且毫不惜身，全裸露股親自上陣，不禁令人聯想起初出茅廬的《那些年，我們一起追的女孩》柯震東，只要珍惜羽毛，前途無可限量。

憑《六弄咖啡館》贏得金馬獎最佳男配角的林柏宏，片中扮演男同志毛毛狀甚可愛，絕無醜化成分，落力為LGBTQ族群發聲，可見在性別平權運動發展上，台灣走在前頭，值得本地借鏡。

扮演警花的王淨戲分相對較少，就算落力爭取表現，甚至扭轉結局，亦只能事倍功半，正如她在戲中所說：「花瓶哪是你一眼能看穿的，能看穿的叫做玻璃杯。」頗有自嘲之感。本片串星陣容相當華麗，炎亞綸扮演毛毛舊愛陳家豪，他把這個俊俏但濫交的賤男同志演繹得恰如其分；劉冠廷則是目睹許光漢裸跑的警察，雖然戲分不多，舉手投足極為搶鏡。

缺點是蜻蜓點水

據報本片製作費約6000萬新台幣（約1540萬港元），礙於成本所限，開場一段長約4分鐘的警匪馬路追逐戲，導演改以電腦CG代替真人飛車，製作團隊花上一年時間炮製，效果卻不似預期，影像誇張失實，汽車亦欠真實感，觀感大打折扣。相比之下，劉冠廷有份演出《消失的情人節》視覺特技明顯高出一籌，證明非不能也，實不為也。

另一方面，導演貪多務得，新片有齊警匪、環保、親情、懸疑、靈異、搞笑及LGBTQ等多種元素，題材雖然豐富，氣氛亦算熱鬧；缺點是蜻蜓點水，觸及範圍廣闊但點到即止，猶幸結局一段毛毛父親（庹宗華飾）的深情自白，拍得相當感人，為電影搶回不少分數。

上映日期：4月27日