美國編劇罷工 MTV影視頒獎禮改錄播 《幽靈刺客》《錢錢錢錢2》停拍

《最爆伴娘團》瑪雅魯多夫（Maya Rudolph）主演的《錢錢錢錢》（Loot）講述一名富婆被離婚後的生活，去年在影視串流平台AppleTV+上架，現正拍攝第2季；據美媒Hollywood Reporter報道，《錢》劇前日在加州貝沙灣的超級豪宅取景，參與編劇公會罷工者來到拍攝現場，瑪雅魯多夫躲到休息車，之後亦拒絕再埋位，《錢》劇因此停拍。

Marvel電影重啓《幽靈刺客》（Blade）拍攝計劃，由《月亮喜歡藍》金像男星馬亞沙拉亞里（Mahershala Ali）擔正演出，邀請《刑警雙雄》創作人尼克皮索拉圖（Nic Pizzolatto）撰寫劇本，正在前期製作，原定下月在亞特蘭大開鏡，現亦喊停，據報台前幕後已接到通知，電影公司將會在罷工停止後才重新投入製作。

MTV影視頒獎禮原定今晚直播，編劇公會表明到場外示威，大會繼取消紅地氈環節，昨亦宣布頒獎禮改為預錄形式。據美媒Hollywood Reporter報道，《每天愛妳第一次》女星茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）原定擔任頒獎禮司儀，自編劇公會與電影公司及串流平台談判破裂，本月2日開始罷工後，茱芭莉摩亞為表示支持編劇同業，決定請辭。

彼得大衛遜派薄餅

連日來有不少導演、演員現身編劇公會示威現場，像應屆奧斯卡最佳導演得主、《奇異女俠玩救宇宙》關家永及丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）參與示威遊行；前日輪到《乜都得教練》主角兼創作人班頓亨特（Brendan Hunt）和積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）到場支持同業，兩人表示不止編劇，當有需要演員也可能要罷工。班頓表示周三晚（3日）編劇公會集會，得到來自導演和演員公會的支持，因為在串流平台、AI人工智能等方面大家觀點一致。另外，電影電視製作人聯盟（AMPTP）與導演及演員兩公會的合約亦將於下月30日屆滿。

編劇罷工，講求熱話時效的綜藝及清談節目首當其衝，像《周六夜現場》就要停播，改為重播舊節目。曾是《周六夜現場》固定班底的29歲諧星彼得大衛遜（Pete Davidson）前日到紐約市的編劇示威現場派薄餅以示支持，他稱「沒有編劇就沒有節目」。同樣身兼編劇及演員兩職的昆塔布倫森（Quinta Brunson）周三亦參與編劇公會位於洛杉磯的示威。