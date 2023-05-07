唔急飲新抱茶 李克勤盼兩子專注學業

【明報專訊】李克勤周六（13日）假紅館舉行7場《弦續•港樂演唱會》，連日來忙於排練的他不忘出席活動吸金，昨日以品牌大使身分出席財富博覽講座，今日回內地商演，之後正式閉關。兩子之父的克勤自知不擅投資，財政交予太太盧淑儀及專業顧問管理，他專心努力掙錢。他有向15及13歲的兒子灌輸簡單理財概念，如零用錢運用，透露兩子性格不同，一個對錢很着緊，另一個則很寬鬆，「小朋友思想早熟，懂得提醒我掙錢辛苦，應小心處理」。兩子早熟有機會好快升呢做老爺？克勤聞言說：「想小朋友先專心讀書，沒有聽他們提過結交女朋友。據我觀察應該未有，平日有跟他們傾感情事，提醒他們不一定要看女仔外表，不過當然外表也很重要。我對小朋友拍拖持半開放態度，再過多幾年，他們都不聽你講。」