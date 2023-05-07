無加錢請三上悠亞同台 Tyson Yoshi撕爛背心騷胸肌冧歌迷

Tyson Yoshi受訪表示玩「插水」時，觀眾只托起他未有把他運來運去，感覺有點尷尬，並稱原本沒打算除衫，只因太熱，反而觀眾掟胸圍成為指定動作。問到如何處理？他說：「現在公司有個箱放置，不是想儲，而是不知怎處理，女友沒有不鍾意，就好似我和她說找三上悠亞拍MV，她都冇嬲，只是『哦』了一聲。」

不夠膽加親密戲「自肥」

Tyson Yoshi視三上悠亞為偶像，又抽過對方的閃卡，但看片就不止看對方作品，首次與偶像見面十分怕醜，弄得更難入戲，比以往拍MV大壓力，「不會因見到偶像好享受，反而想快點拍完，也不太夠膽加親密戲，上次拍《2nd Favourite 第二最愛》MV，被好多女仔圍住，我都硬晒軚，下次唔玩呢啲」。他稱沒有藉合作跟三上悠亞「抄牌」，只有簽名和合照。對於被網民封為「男人公敵」，Tyson Yoshi說：「公敵就誇張了，不過都好享受講得出，做得到，夢想成真，成就解鎖。」

高爾宣收胸圍感無奈

高爾宣壓軸演出，不止如Tyson Yoshi一樣獲觀眾掟胸圍上台，連男人「孖煙囪」都有，他一臉無奈說：「第一次收到你們的愛，台灣也沒收過，不知怎麼辦，你們不要再掟了，我的女朋友在後台。」被觀眾要求除衫，他稱不及Tyson Yoshi大隻而婉拒。他透露年底完成台灣演唱會，預計明年上半年來港開騷，到時邀請Tyson Yoshi當嘉賓。女友芮德首次來港，也是首次在台灣以外地方演出，大讚香港觀眾熱情，不熟悉她的歌也反應熱烈。

記者：林祖傑

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