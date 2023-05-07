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2023年5月7日星期日
MIRROR全員缺席港台頒獎禮 張天賦掃4獎 奪最優秀流行男歌手
十大中文金曲得獎名單
許光漢林柏宏抵港宣傳新片 粉絲湧前送禮引混亂
登日本TFT合唱一take過 柳應廷李駿傑：緊張又興奮
周杰倫戶外騷開鑼 市民擠滿海陸圍觀 歌迷攀爬圍欄搏入場 大會籲自重免生意外
無加錢請三上悠亞同台 Tyson Yoshi撕爛背心騷胸肌冧歌迷
無綫高層曾志偉何麗全撐開幕 谷婭溦開音樂學校圓夢激動爆喊
老公王浩信不在力捧名單 陳自瑤不為其他藝人回應
唔急飲新抱茶 李克勤盼兩子專注學業
美國編劇罷工 MTV影視頒獎禮改錄播 《幽靈刺客》《錢錢錢錢2》停拍
李多海SE7EN婚禮 太陽唱歌利特到賀
港兩日掙800萬 《銀河守護隊3》美優先場收1.3億
趙又廷張子楓重拍《我的大叔》
【開箱】《關於我和鬼變成家人的那件事》 同志冥婚笑中有淚
十大中文金曲得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（十大中文金曲頒獎禮）
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MIRROR全員缺席港台頒獎禮 張天賦掃4獎 奪最優秀流行男歌手
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周杰倫戶外騷開鑼 市民擠滿海陸圍觀 歌迷攀爬圍欄搏入場 大會籲自重免生意外
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