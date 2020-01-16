任有線CEO 否認邀楊千嬅周柏豪拍劇 杜之克：電視圈已非一台獨大

杜之克透露公司未來會集中3大方向，包括做好新聞品牌、將自家製作發展到線上線下，以及向區域發展，包括大灣區及東南亞，又稱HOY TV在港的覆蓋率已達九成。被問到有否邀請當紅藝人打響頭炮，杜之克以鄭裕玲（Do姐）拍攝的旅遊節目為例，「只要參與的人是值得，跟誰傾合作都可以。這世界很闊，電視圈已非一台獨大」。

有指Do姐的旅遊節目製作費達7位數，杜之克表示不同節目的成本也不同，總之是合理投資，最重要得到觀眾及廣告商支持。他表示HOY TV收視不高，需要邀請有叫座力的藝人合作，但否認邀楊千嬅、周柏豪拍劇，有關傳聞是錯誤消息。至於會否辦選美、造星等節目，杜之克說︰「不排除，任何節目形式，只要有橋都可以一試。」

「不會將無綫一套搬入有線」

談到他與余詠珊均是從無綫過檔，杜之克稱在電視界工作超過30年，近10年才於無綫工作，沒有情意結，加上不同公司有不同屬性，一定不會將無綫一套搬入有線。他承認年紀大，很難想出最新鮮及最有創意的節目，因此會找不同年齡層的同事負責創作，他負責執行及推動，「已沒有空間讓一間公司養幾千人，所以節目有外判也有自家製作，最希望能獲觀眾認受」。提到余詠珊過去的製作毁譽參半，杜之克稱好製作不一定有好效果，要天時、地利、人和，不能以一個製作定生死。

記者：林蘊兒