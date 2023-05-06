生B順其自然不排除雪卵 林夏薇感激老公做樹窿分擔負能量

記者：陳釗

林夏薇（薇薇）在劇集《法言人》飾演「滅絕師太」田佑家律師，甚有發揮。她表示喜歡這角色的兩面性，在法庭內唇槍舌劍，面對任何事情都很淡定；法庭外則有情有義，男仔頭性格，但有時又會向朋友撒嬌。首次演律師的薇薇，笑稱自細志願是做律師，今次拍劇算是圓夢，最大挑戰是背熟關於法律的對白，「之前拍《十二傳說》飾演潘教授都很多對白，但律師同教授是兩個不同的專業範疇，要背的專業術語也很不同」。為了演好這角色，薇薇透過北京的朋友，認識一名擅長打離婚官司的女律師，以視像形式向對方取經。

讚馬國明可愛 不覺天然呆

薇薇劇中有3名老友，包括馬國明、張頴康及黃嘉樂，她說開工時3人都很惜她，氣氛非常好，又很有默契，當中與馬國明更是繼9年前《寒山潛龍》後再結劇緣，而且有感情線；薇薇表示非常喜歡劇中友達以上、戀人未滿的關係，「我不覺得馬國明是天然呆，他其實很可愛，經常講爛gag，有活潑的一面」，又笑言兩人的親熱戲，馬國明的另一半湯洛雯看完都會非常安心。

難忘封視后翌日被淋紅酒

談到奪視后後，相隔超過一年才有主演劇集播出，有指因無綫出於保護，把她暫時「收埋」。薇薇表示沒這回事，攞獎前後一直沒停過，先後拍了《法言人》和《寵愛Pet Pet》，「記得攞獎翌日，便要拍《法言人》被紅酒淋頭的戲分，我當時被對白塞爆頭，已沒空間想其他，一心專注角色上」。得獎後遭部分網民洗版式抨擊？薇薇以正面態度面對，「我覺得無論什麼行業，都會有不同的聲音。我會接受不完美的自己，不會給自己太大壓力。我清楚自己很喜歡演戲，每次都會付出200%努力去做功課，最緊要做好本分，善意的聲音會接受，這個能幫助到我成長。（有否因此不開心？）沒有，因每人有自己的喜好。我身邊亦有很多朋友支持，好似胡定欣、陳山聰，他們無論幾夜都要為我慶功，還有陳曉跟一班朋友一直在線上等我，為我慶祝，是很感動的」。

與老公互相聆聽 不缺溝通

薇薇表示老公莫贊生的支持當然更重要，她甜絲絲說，有時完成拍攝，半夜回到家很累，老公會特意起牀為她炮製愛心消夜，亦會當她的「樹窿」，「有時我很需要人傾訴，他會第一時間做我的聆聽者，當然他需要我時，我也會第一時間在他身邊，這個就是我們相處之道」。薇薇與老公之間除了是夫妻，還是朋友、拍檔及師生等多重身分，對方教導她很多，故夫妻間從不缺溝通，又可保持新鮮感。

拍內地劇最想與陳曉合作

對於視后這個名銜，薇薇不覺得是壓力，反而是一個鞭策，「我向來對自己要求很高，要是不做，一做就要做到最好，這個獎對我來說是好的開始，令我有動力再向前行」。畢業於北京中央戲劇學院的薇薇，也希望接拍內地劇，第一部最想跟陳曉合作，「其實我們都有這個感覺，因我們是同班同學，經常一齊交功課，他每次收到劇本，第一個想到的對手就是我」。

有小朋友會全副精力照顧

工作上不斷拚搏，與老公的造人計劃是否進行中？薇薇稱兩夫妻都喜歡小朋友，但現時工作較忙，「我是家庭觀念很重的人，又是巨蟹座，母性很強，所以當我有小朋友時，一定會全副精力和時間照顧，但暫時未有這個時間，還是順其自然，有亦不抗拒。（可擔心耽誤最適合懷孕的年齡？）我還有時間，會認真考慮。（會否考慮雪卵？）不排除」。薇薇表示與老公在各方面都有共識，很感謝對方的支持和包容。

化妝：Faye Chow@江中平化妝室

髮型：Yoyo@ hairculturehk

場地：Studio Meta