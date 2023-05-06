涉抄歌案獲判勝訴 缺席祖母喪禮留憾 Ed Sheeran力保創作自由

Ed Sheeran的抄襲歌曲官司，原告人Kathryn Townsend Griffin正是與Marvin Gaye一同創作《Let's Get It On》的拍檔Ed Townsend女兒，她入稟控告Ed Sheeran在2014年發表歌曲《Thinking Out Loud》有抄襲之嫌，要求索償一億美元（約7.8億港元），後者否認並曾在法院內即場彈奏此曲，力證兩者並無相同之處。案件經過一周審訊，前日陪審團裁定Ed Sheeran勝訴，其中一名陪審員Sophia Neis事後接受英國《每日郵報》訪問時解釋，相比只看樂譜，Ed Sheeran即場彈奏更有說服力，「而且在法院內欣賞他的表演，實在是一件很酷的事」。

如無人可以擁有「藍色」一樣

據報Ed Sheeran聞判後，一度激動落淚，他先以雙手掩面，再擁抱身邊律師。當他離開法院時，笑着向傳媒發表勝利宣言：「我只是個喜歡與人分享音樂的人，不想成為他人的搖錢樹。」暗示原告為謀財而打官司。對於獲判勝訴，他坦承心情興奮，因為他曾說過，如果敗訴的話，將會離開樂壇，「如果我敗訴了，我就洗手不幹，停止所有工作」。

Ed Sheeran又表示，對於這宗毫無理據的官司，竟獲法庭受理，「感到非常沮喪」，強調《Thinking Out Loud》是他跟女歌手Amy Wadge共同創作，內容是從祖父母及他的感情故事汲取靈感，對於被指歌曲和弦部分跟《Let's Get It On》相似，他說難以認同，「這些和弦方式，遠在《Let's Get It On》面世前已經存在，無人可以宣稱擁有它，正如無人可以擁有『藍色』一樣」。Ed Sheeran最後說，為了應訊而被迫缺席祖母在愛爾蘭舉行的喪禮，令他感到遺憾。

新碟14首MV全上架

抄襲官司告一段落，Ed Sheeran昨日如期推出最新專輯《-》，主打歌《Eyes Closed》成為他的第14首英國冠軍作品，另一新曲《Boat》接力登場。在香港時間昨晚11時，全碟收錄14首歌曲的MV已悉數在YouTube上架，他亦現身網上派對，即場演繹acoustic版本《Eyes Closed》。