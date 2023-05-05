李蘊供扮靚貼士助脫單 薛影儀招親 鍾情長髮金融才俊

唔恨拍拖 寧工作掙錢

5月2日是阿儀39歲生日，她透露正日打扮成亞姐冠軍，與親人朋友食飯慶祝，生日願望是開開心心、努力上進和掙更多錢，5月10日會開生日派對與粉絲見面。單身的阿儀說不恨拍拖，「唔需要找白馬王子，因為拍拖要花錢，我想要自由，寧願專注工作掙好多錢」。準備再赴馬來西亞工作的她，避談收入增加幾多位數字，笑言是秘密。提到新歌《一加一等於阿儀》MV網上點擊率累積近150萬次，阿儀對成績感開心，解釋MV中所戴名貴表是借來的，她努力掙錢只為應付日常生活開支，不會買奢侈品，亦未打算儲錢買樓。

聞竇驍有「巨雕」 李蘊尷尬回應

已婚育有一對子女的李蘊，向阿儀提供扮靚貼士助脫單。阿儀即場問李蘊減肥心得，後者分享生小朋友餵奶好快收身，阿儀即拒絕，寧節食運動。李蘊大讚阿儀新歌洗腦，稱自己的新歌點擊率與阿儀差太遠感慚愧。上月出席好友何超蓮與竇驍於峇里舉行的婚禮，李蘊透露一對新人不會在港補擺喜酒，因主人家謝絕收禮，她送上祝福，盼兩人白頭到老，盡快生小朋友。

問有否傳授生仔心得予好友？李蘊說：「無得教，他們是俊男美女，生出來的小朋友一定靚。」談到有內地網民因一張相片，取笑竇驍有「巨雕」，證明夠強壯，李蘊聞言尷尬說：「吓，我點會知，不過他真的很高大。」

記者：林蘊兒