呻唔聽父母話 吳君如想鄭中基出手調教17歲愛女

記者：鍾一虹

鄭中基的個人網上頻道開拍招募演員真人騷《機動兵工廠》，他與出任導師的吳君如、導演莊文強昨日於葵興出席殺青儀式，聯同6學員一起切蛋糕，開香檳慶功。鄭中基表示花了4個月籌備8集節目，最後一集拍攝學員畢業，優勝者將獲藝人合約一份，吳君如笑問優勝者加盟可有底薪？鄭中基笑說：「點都有一點，來做奴隸咩！」

吳君如相信賽果沒有內定，「我對學員全沒認識，來到現場才第一次見，會按表現評分，我同莊文強剛剛傾評分準則，做評判好大壓力」。鄭中基表示不讓兩評判先認識學員，希望看大家的臨場反應。

呻演技常遭女兒柴台

鄭中基稱學員將透過獨腳戲和二人對演經典電影場口為畢業作，接受評判打分，若揀他和吳君如主演的電影最不着數，「揀我們的戲最蠢，我心目中沒有人演得好過我們」。

吳君如稱演喜劇是一件好有難度的事，讚鄭中基的節目構思很好，提供培訓新演員平台，讓觀眾有機會見到新面孔，一定大力支持，又笑稱想推17歲女兒陳是知參加下屆賽事，「我想搵鄭中基教女，讓女兒學演戲，我個女不聽阿媽講，阿爸講會聽少少，無論阿媽演戲幾好，阿爸導演得幾好，她都反白眼」。鄭中基說：「他們最喜歡聽外人講，會不會拍第二輯要視乎這輯反應。」若陳是知參賽會否成內定冠軍？吳君如笑說：「無內定，娛樂圈不是這樣黑暗，無潛規則。」

為子女着想 獻唱籌款

提到鄭中基早前為子女學校籌款演出，儼如開迷你演唱會，大批家長變成他的小粉絲，他說：「小朋友申訴校舍變舊，但學校花費在中學裝修，於是學校問我可否唱歌幫手籌款，我為子女着想，當然要出一分力。」

提到與他同台表演的女兒Emma獲好評，網民認為她夠資格出道，鄭中基笑說：「我個女出道？未得，她唱得未夠好，年紀仲細，跟我一起表演還可，不過她對唱歌有興趣，若將來入行都無問題，只要她搞好學業就得，畀些時間我訓練她，現在女兒13歲，教她唱歌仲會聽我講。」吳君如預視鄭中基快將面對女兒反叛期，稱大家走在一起都是傾子女和教育問題。