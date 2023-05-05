周吉佩經歷三起三跌 點名感謝黎瑞恩提拔

周吉佩細數節目中3名值得學習的對象，最佩服71歲吳大強，對方精力旺盛，綵排到凌晨都不覺累；最欣賞是龍婷，她有自信、有想法；支嚳儀思想正向，面對不好的評語都可以好從容。談及認識10多年、一起成長的好友曹敏寶，周吉佩說他們從開始至今都是打打鬧鬧地相處，他當年結婚，曹敏寶比他的太太哭得還多。

靠家人支持走出陰霾

周吉佩的星途經歷三起三跌，當年組樂隊sp'ACE，與成員因意見不合解散，讓他陷低潮，身心出了問題，更出現輕生念頭，「有日我企喺窗邊，覺得人生乜都失敗、做乜都唔順，我問自己仲堅持嚟做乜，嗰吓有少少想就咁算，最後靠家人支持及陪伴走出陰霾」。勝出《中年好聲音》後備受做馬傳聞困擾，是他人生中第三個低潮，他自信受影響甚至失眠，但沒被擊倒，決心先把現在做好，其他不想太遠，也要感謝粉絲沿路的鞭策和支持。他點名感謝黎瑞恩教導及提拔，「她教我做人要謙虛及準時，又給sp'ACE上紅館唱歌的機會」。

娛樂組