MIRROR官方歌迷會招新會員 推多項「機會福利」捱批

入會費300元 續會最貴260元

一年會籍將完，歌迷會昨日在社交平台發文宣布招收2023年MIRO（鏡粉暱稱）會籍，並推出全新年度會員制。去年入會費440元，今年新會員的入會費為300元，舊會員的續會金額根據其會籍到期月分遞減，由260元至免費不等。歌迷會表示將為MIRO帶來更多福利及活動，包括MIRO會員禮盒一份 （內有珍藏版相冊一本，紀錄MIRROR與MIRO的珍貴回憶及各成員給MIRO的信息）、預訂MIRROR演唱會門票的機會及預訂MIRROR個別成員演唱會門票的機會等共11項會員福利，但講明「視乎供應及活動主辦方分配的數量而定」，以及活動可能設有年齡限制。

「我送番你六合彩中獎機會」

一眾鏡粉紛紛留言稱覺得搵笨，狠批「感覺好似懲罰緊啲早入會嘅粉絲」、「所有機會係等於無機會」、「仲好意思收續會費」、「上年入完會乜都抽唔到就到期」、「我送番你六合彩中獎機會」等，留言區充斥不滿聲音，也有鏡粉表示「已續會」以示支持。

娛樂組