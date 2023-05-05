《危險人物》推英文版 老公幫手翻譯 翁靜晶籌備網上開咪談香港奇案

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

翁靜晶先後推出32本著作，由法律相關題材到親子書，其中12本《危險人物》系列最經典。她提到成為作家之路，伯樂是天地圖書的劉文良；她初時在報章寫專欄，有日劉文良邀約見面，提議將文章結集成書，當時她反問：「得唔得㗎？」劉文良指她的專欄好睇在於用心寫，她就大膽答應，首本著作《瑣見瑣文》後，再推出不同類型的作品，她寫書沒有心得，就是本着無論做什麼事也要用心，她看事物的角度可能與別人不同，反映她的真誠，讓人感受到。

指葵涌警察宿舍滅門案最恐怖

昔日商台節目《危險人物》是時任台長楊素珊構思並邀翁靜晶擔任主持，翁靜晶說：「因為有案例分析，需要有熟識法律的人以多角度去講法律問題。」《危險人物》也成為她的代表作之一。節目需要大量資料蒐集，她經常到高等法院圖書館找案例，又日日追判辭。將案件的情節以聲音與文字呈現，要是掌握得好，會比看電影更恐怖。她說：「電影拍攝影像已局限了畫面，但睇書或聽節目，自己心裏面想出最恐怖景象更入心。」《危險人物》系列12本著作中，她覺得最恐怖是1987年葵涌警察宿舍滅門案，女戶主的頭幾乎被斬甩伏在地上，而頭是扭轉到背部，還有1982年康樂園三屍兇殺案，兇徒因爆竊而向女戶主下毒手，更將一對年幼子女吊在浴簾架。

為公義發聲 不抗拒接觸恐怖案件

翁靜晶寫奇案是憑感覺，主要橋段與破案方法特別，平鋪直敘情節不吸引，她寫《危險人物》至2017年的第12冊便暫停了，稱若再出《危險人物》系列，會寫中大教授「瑜伽球殺人案」，已做了資料蒐集。提到早前的蔡天鳳碎屍案，她說：「這案件當然是奇案，但底蘊有很多未知，最重要是案件完結才會寫。」她稱若一個人因窮打劫殺人，這是連鎖反應不是恐怖，恐怖是一些超乎想像的事情，跳出常理，不應發生的卻發生了。就蔡天鳳案，一個媽媽接孩子放學失蹤了，她被殺但找不到人頭，最後在一個煲、面層凝結了半吋骨膠原的湯中找到頭顱，這些就是恐怖。問她是否覺得人心愈來愈恐怖？她說：「人有恐怖的能力，與時代無關，但我唔會覺得驚或抗拒接觸這些案件，有些厭惡工作總有人去做，有人要為公義發聲，若個個自我保護，世界會變得更不公義。」

推普通話電子書 已試錄一集

提到《危險人物2.0》，她透露是網上節目並籌備中，會跟楊素珊繼續合作。她同時跟出版社傾，將《危險人物》推出英文版，因老公何猷彪的朋友經常問會否有英文版，現在決定試翻譯《危險人物》第一冊的「人肉叉燒包」，不過「人肉叉燒包」的英文是char siu bao with human flesh、human flesh bun或有否更傳神的譯名，仍在考慮中，她會做初稿翻譯，何猷彪會幫手，這工作很花時間但很值得，「現代人接觸文字機會少了，睇書學英文，這些故事容易引起興趣，總好過睇一本悶書。我寫奇案書的價值亦在於記錄，多年後仍可以找到準確的資料」。除了《危險人物》英文版，她又試做普通話電子書，方便香港以外訂不到實體書的人，已試錄了一集。

「做人與學習永不言休」

翁靜晶成為何東家族媳婦後工作更忙，還打算開畫社、泳社，之前她的畫作有很多人問價，她只畫喜歡的貓、狗、媽媽及老公畫像，「無理由將我阿媽的畫像賣給別人」。她稱工作更忙也要繼續，「仲有好多空間發展，做人與學習方面永不言休，多工作好過懶。何東家訓是勤儉禮義，勤力行第一，儉是我強項，勤儉我最叻！」

睇《毒舌》壓軸法庭戲會心微笑

在讀者見面會上，翁靜晶每場講足一個多小時，絕不欺場；提到《毒舌大狀》林涼水（黃子華飾）角色，有指她是原型人物。翁靜晶表示看了這部戲，亦勾起很多回憶，有些情節令她會心微笑，特別是最後一場法庭戲，林涼水在法庭指住兇手又跟金遠山（謝君豪飾）交戲，她想起當日彭楚盈案，自己跟主控官Crebbin交手，對方是正義的大律師。會上她還提到其他駭人聽聞的奇案，有些更涉靈異經歷，她就是一句：「我唔驚。」不過提到1998年百德新街巨鑽劫殺案，她曾用盡方法為被判終身監禁的余偉發爭取重審機會，但也失敗，想到對方年邁母親仍沒放棄，自己也難過，她說：「可能有人將這案件搬上大銀幕，讓全世界看到才有重審機會。」

場地：天地圖書