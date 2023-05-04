【開箱】《人選之人—造浪者》 曾擁抱選戰 如今隱入塵煙

在野黨文宣部為重心

《人選之人—造浪者》講述孫令賢（呂雪鳳飾）代表民和黨爭取連任總統，跟現任立法院長兼黨內政治明星趙昌澤（戴立忍飾）搭檔參選；公正黨前新北市長林月真，則與能源領域學者何榮朗（尹昭德飾）挑戰總統寶座。此劇重心放在公正黨發言人翁文方（謝盈萱飾）身上；來自政治世家的她，父親翁仁雄（柯一正飾）是立法委員，地區實力雄厚；文方也曾參選新北市議員，已出櫃的她，難忍保守勢力挑釁，發生暴力醜聞，終告落敗。其後出任公正黨發言人，輔助陳家競（黃健瑋）領導文宣部，勢要讓林月真走入總統府。

此劇支線是公正黨新黨工張亞靜（王淨飾）原是趙昌澤學生，曾幫助對方參選立法委員，發展婚外情，並拍下裸照讓趙收藏；但兩人的戀情被同事竊竊私語，她更受到排擠，最後分手，亞靜欲取回裸照，始終不得要領，最終轉投公正黨。在趙宣布參選副總統後，伺機接近其女兒趙蓉之（陳姸霏飾）希望能尋回裸照。

以選戰及政界為題材的劇集，《人選之人—造浪者》傾向陽光正面，別期待它會像《紙牌屋》般人性陰暗黑到盡頭。除了沒查清張亞靜背景就貿然信任，陳家競與翁文方還由始至終全力相挺，不管是亞靜申訴資深黨工簡哥性騷擾，抑或後來爆出私下接觸趙蓉之根本有違黨紀，顯得「天真」過了頭之外，《人》劇其餘部分都突顯經過逾20年民主直選，台灣社會縱使有過很多爭論、撕裂，但同時也有妥協、包容與退讓，這完全在劇本上呈現出來。

政治本來是妥協藝術；林月真曾氣說：「連小小一個黨工我也保護不了，還選總統保護萬民？」張亞靜被簡哥性騷擾，林支持翁文方做法，正式上黨委會處理，然而選戰如火如荼，在野的公正黨受得了性醜聞折騰，給政敵攻擊藉口？林最終被其他大老勸服，讓簡停職，隨後解僱，選後不管輸贏再給亞靜交代。另一次出席大學論壇，林被學生逼問到底是否支持廢除死刑，她後來兜了一個大圈說當選後會怎樣做，始終沒言明立場。在場的亞靜事後與文方討論，認為林像說謊，好像不大穩妥。其後劇情告訴觀衆，民調顯示支持死刑的人還是比較多，會影響到選票，林月真其實支持廢除死刑，投身選舉卻必須取捨。所以她會說民主不是一個人說了算，「選民沒有義務一定要投票給你，就算你做的再好也一樣，這就是民主社會」。

此劇是導演林君陽自《我們與惡的距離》後交出的另一佳作，而且多了熱血少了憤恨，也看到台劇（或社會）的青春能量；飾演文方的謝盈萱是中生代演員，文宣部當然有像她一樣成熟的家競跟雅婷，但更多是亞靜、阿龍、凱開、易安這些二十出頭的大學生或職場新人，不管在攝影、剪片、美術、制定口號等不同文宣崗位，奉獻了創意與熱情。無論像林月真、翁仁雄般年長，還是文方和家競的中生代，抑或年輕一輩，都在思考怎樣的選戰，怎樣的候選人，才能讓這地方變得更好。亞靜被性騷擾後，原沒打算告發，是文方不甘心，認為若黨不處理，年輕人會心寒，若要執政，就得讓他們願意來工作。類似的進步思想，還出現在看來保守的文方爸爸仁雄身上，替哥哥文傑掃墓時，才從母親口中得知，父親也支持同婚法案。

文宣主任職場家庭失衡

此外，陳家競的一條家庭線也寫得不錯；他熱情善良有義氣，投入選舉，可以廢寢忘餐，經常忘記太太芳婷的囑咐，要分擔家務，照顧容易敏感的兒子揚揚。家競多次失職，專職畫插圖的芳婷忍無可忍帶兒子搬回娘家，直到選舉為止。家競最初以為親自下廚弄頓燭光晚餐，甜言蜜語就可讓芳婷消氣，後來才發現自己最錯是視一切為理所當然，認為當總統選舉文宣主任，就是拯救國家、改變台灣，不尊重妻子的插圖工作其實同等重要。家競接受大學生訪問，談怎樣加入政圈，也帶有金句。他大學時已跟隨參選台北縣長的黃文雄，某次開會遲大到，會後對方沒有責備，反而跟他說，「準時是最重要的自我要求，首長如果準時，工程就絕對不准延誤」，家競覺得跟對了人，也認為工作很有意義，做得正確，會為社會帶來改變。

香港曾有過全民直選，至少區議會如是，如今一切將隱入塵煙；香港也不是沒有過有關選舉的政治劇，像最終沒獲准發電視牌照的香港電視網絡就推出過《選戰》；隨着區議會改革，直選比例大減至不足兩成，幕僚、政治、選舉，在此地的影劇題材還有戲可唱嗎？或者只能看着《人選之人—造浪者》與韓劇《造后者》較量吧。