膚色愈黑運程愈好 吳保錡學古天樂曬燈

保錡承認跑步過程充滿難度與挑戰，正如面對人生難關時，要勇於面對和克服，「第一個人生難關是15歲做外賣仔，漫無目的只識返學返工，根本不知道自己在做什麼。另一個難關是前年做錯事（捲入劈腿風波，與網民隔空對罵，一度停工），負面新聞不斷。當時點解會做錯事？因為我不停有好多工作，但不理解究竟是在做什麼，是入行後遇過最迷惘的時刻」。

感激ERROR兄弟不離不棄

所謂「經一事，長一智」，32歲的保錡待人處事轉趨成熟，但否認因汲取教訓有關，稱只是一個人生經歷，感恩經理人花姐（黃慧君）、公司台前幕後及團隊支持，特別感激ERROR好兄弟，「最迷惘時，他們真的對我非常好。大家各有長處，阿Dee（何啟華）演技好，肥仔（梁業）跳舞勁，193（郭嘉駿）時裝方面出色，我為他們感驕傲。我想向運動界發展，不是打卡KOL般簡單，是做真正運動員，下一步挑戰跑全馬」。他想透過作品感染其他人，包括帶動更多人跟他一樣跑步和運動，注重健康，發放保錡正能量。

記者：林蘊兒