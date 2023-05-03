6月來港開騷 台灣女歌手魏嘉瑩挑戰唱廣東歌

小魏從2017年起至今，推出4張個人專輯加1張精選碟，她準備在演唱會演繹自己多首流行作品外，也希望挑戰廣東歌，承認廣東話發音很有難度，小魏即場示範，「大家好，我係Arrow魏嘉瑩。平日會靠看電影學廣東話，例如『唔好意思』、『唔使客氣』。至於歌曲，我最熟悉是陳奕迅（Eason）的《浮誇》，另外鄧紫棋的歌也不錯」。問到有沒有想過邀請Eason做演唱會嘉賓或合作？小魏即嘩一聲，表示只有發夢才想過，如果兩人真的有機會同台，她必定只顧看着Eason而忘記要唱歌。早前為台灣天團五月天擔任嘉賓，何會希望對方禮尚往來？小魏說：「請大家幫我許願，如果他們肯來真是做夢。嘉賓名單正在安排中，屆時大家入場看就會知。」

記者：林蘊兒