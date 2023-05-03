壓軸登場掀高潮 盧廣仲除外套惹歌迷起哄

高爾宣讚香港觀眾熱情

台灣饒舌歌手高爾宣大騷健碩手臂，非常識搞氣氛，在盧廣仲前出場的他稱，是來幫對方暖場，又順帶宣傳自己5月5日在同一地點的另一場演出，笑說今晚只唱4首歌，大家想聽多點，到時再來。台下反應熱烈，高爾宣大讚香港朋友很棒，他感到很爽。

兩女歌手鬥性感

華裔澳籍女歌手JULIA WU和台灣「潮流女聲」JOCELYN 9.4.0大鬥性感，前者在台上脫去外套，以低胸吊帶小背心配迷你裙示人，展現撩人舞姿。JULIA還用廣東話自我介紹，頻派心和飛吻，冧爆粉絲說：「我也愛你們，是否聽到有人叫『老婆』？你們so sweet，太可愛了。」JOCELYN 9.4.0穿上貼身露腰裝和超短裙大騷美腿，演唱時狂扭pat出「股惑」。首次來港演出的JOCELYN 9.4.0表示，很開心來到這裏，其間有男粉絲大嗌「I love you」，她開心回應：「我也愛你們。」

香港代表馬天佑穿上紅色「肌肉背心」登場，跳唱完《購物狂》後，表示5月1日對他來說是特別日子，人生第一次參與音樂節演出。

記者：陳釗

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