《早霸王》主持集體中招停播兩日 今如常 森美難逃一「疫」 變聲被迫請假

3年多疫情以來，森美多次與新冠病毒擦身而過，最後還是難逃一「疫」，宣告敗陣。森美表示不知道被誰傳染，也冇辦法知，因之前有很多工作，接觸太多不同人，平時出街、返工做節目有戴口罩，只是有時做騷沒辦法，還有晚宴影相都沒理由戴口罩，「嘉琪很早已不舒服，可能咁啱得咁橋，她不舒服時，我們都有戴口罩，我前個禮拜感冒，已戴口罩做節目，之後到小儀不舒服，她都沒有返工，應該不太大關係」。

現正於「柴房」隔離

談到上周六（4月29日）曾擔任韓星金宣虎香港粉絲見面會司儀，森美稱當日沒任何不適迹象，反而翌日才有少許不舒服，「當日做了一個獅子會千人義診健力士世界紀錄活動，那天有感冒迹象，已全程戴口罩，也有告訴他們，我不舒服，那時我只是上台表演，剛好那天有50名中醫師幫忙義診，我順便看了中醫，醫師說我有感冒迹象，執了一些藥給我吃，算是不幸中之大幸」。

森美稱現時已將自己鎖入「柴房」隔離，可能吃了中藥，昨日身體感覺好了很多，「病徵不算太嚴重，只是頭兩日喉嚨好痛，講唔到嘢，聲都變埋，今（昨）日只是頭痛，冇發燒，已回復精神，『兩條線』都淺色了，可能過多幾日便無事」。他透露現時病情比上星期感冒還好一點，之前感冒了五六日，今次染疫頭幾天已經沒什麼事，會盡快做番節目。

有人放假同時有人復工，梁文禮早前被爆對梁詠琪演唱會明讚暗踩，在私人社交帳號批評其他歌手，形容姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）翻唱張國榮歌曲是「集體強姦張國榮作品」惹熱議。他停職3個月，5月1日正式重回電台「復咪」，並獲電台高層當奴送上鮮花歡迎。

曾想離職 被前輩「點醒」

經過3個月冷靜期後，梁文禮近日重新出發，再次於社交平台「點評」演唱會。他寫下對林宥嘉演唱會的觀後感，大讚精彩之餘有感而發，「在過去兩個月，很多人給了好多意見、感覺、支持我，亦有前輩對我當頭棒喝，袋咗好多嘢落袋，感恩」。梁文禮透露兩星期前已回商台為節目幕後幫手，第一日返工行入商台，守衛叔叔、reception姐姐、清潔叔叔、881同事、admin同事和CEO，人人都面露笑容歡迎他，感受到前所未有的支持和愛。

梁文禮自爆：「之前有諗過要放棄，仲要好強烈亦咬牙切齒話要走！但係經過呢兩星期儲滿咗嘅『愛 & 感恩』，同埋過去兩個月嘅自我調整，我可以繼續向前行，唔畀自己完。」

娛樂組