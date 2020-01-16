放悠長假期尋找創作靈感 AGA改曲風無懼與Gin Lee比較

遊歷15個城市

AGA在疫情下曾感到迷失，看別人的社交平台，他們的生活好像比自己精彩，便想到怎樣才能將這感覺寫在歌曲上，作為唱作人，決定將10年儲起的假期一次過盡放，展開長達半年的悠長假期，一個人遊歷英國、荷蘭、澳洲、挪威、意大利等國家共15個城市尋找靈感 ，走到很多曾經在別人社交平台看到的地方，她說：「想到怎樣將這份感覺寫在歌曲上，日文MIZU是水的意思，想講每一個人的人生或形態，都是從小時候開始做的所有選擇組成，每一個人都是獨一無二的作品。」

低調處理感情事

《MIZU》MV以偶像與粉絲的故事為藍本，粉絲想成為偶像，偶像卻反過來想做一個平凡人，好想要自由，互相傾慕大家的生活方式，她說：「現實中我曾是一名粉絲，記得小時很鍾意Alicia Keys，好想變成她。」她笑言只是MV中的故事想變成平凡人，現實中很安於現狀，亦十分喜歡現在自己所做的事。她指MV故事亦講述每個人出世都要尋找缺少的靈魂特質，就如當拍拖時，另一半都會完全不似自己，她說：「我覺得當找到一個這樣的人，人生會走得更遠，如找到，我會同大家講，仍在尋覓中。」她表示一直低調處理感情事，希望去到結婚一步才公開，怕影響到另一半，不過暫時仍處於單身狀態。

盼衝出香港開騷

AGA自出道以來，一直跟同公司的Gin Lee被拿來比較，隨對方轉公司，AGA亦穩站「環球一姐」位置，但不約而同，與Gin Lee同選擇新嘗試轉曲風，難免又再被人拿來比較，AGA說：「其實我不會覺得是比較，大家都好努力做自己的事，見到她有新嘗試，都戥她開心，無論她去到邊度，見到大家都努力呈現自己的最好，是最開心的，見到很多香港歌手在外國開騷，我都希望可以衝出香港。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

化妝：Ricky Lau

髮型：Steve Chan @artify lab

形象：Anson Lau

服裝：Alexander Wang、Andreadamo@ithk

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