澳門開騷分享幸福與尷尬 金句王黎明：下世投胎做觀眾

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

黎明（Leon）前晚在澳門舉行首場演唱會，獻唱《今夜你會不會來》後跟觀眾打招呼，先祝大家五一勞動節快樂，並問觀眾來自何方？當知道觀眾來自澳門、香港、北京、杭州、珠海、山東及深圳等不同地方，他轉用普通話問：「聽得懂我說話嗎？」觀眾回應聽得懂。他以廣東話和普通話雙語言跟觀眾互動，「我都不知點解，由北京嚟香港，就變講廣東話，但不緊要啦，最緊要身體健康、生活愉快」。

「唱自己個名好尷尬」

Leon自爆有些歌曲以往較少唱，全因覺得尷尬，「之前在紅館演唱會唱過一次電視劇插曲《人在黎明》，歌名和歌詞都有『黎明』兩個字，唱自己個名好尷尬，上次唱已克服了；另一首歌亦都好少唱，就是《深秋的黎明》，原因都是有『黎明』兩個字，其實『黎明』是指天快要亮的時候，與我無關的，只是自己覺得跟個名有關，是我想多了！我講呢番說話，是希望唱這首歌時，大家不要當聽我的名字，只是首歌的氣氛」。雖然他衝破心理關口演唱這首歌，但演唱時突然有一秒斷音，他立即調整耳機，繼續淡定演唱。

演唱會中段，Leon問大家是否覺得幸福，他說：「睇演唱會和放假都可以很幸福，我相信幸福其實是人與人之間及生活日常中，在思想上產生的感受，那分溫暖、開心就代表幸福。」

媽媽煮番薯是幸福事

Leon續道：「幸福包括很多不同時候，亦可以很簡單，如食個早餐、與家人吃頓飯，又或者當你一個人在戶外零下10幾度工作但能拿着一個番薯，回想到小時候媽媽為你煮的番薯，這些都是很幸福的事，都是基於自己情緒上的感覺。人會貪心，對幸福有要求，無論什麼情况也祝福大家幸福。」隨即唱出《一生幸福》。之後他獻唱《那有一天不想你》前再次拋金句，「那有一天不幸福，那有一天不想你」。

全場合唱《夏日傾情》

演唱會尾聲，Leon演唱《夏日傾情》時見現場氣氛高漲，便遞咪給觀眾大合唱，並笑說：「我下世投胎轉世，我做你們，你們上台唱歌。」有觀眾表示即場交換身分，他風趣說：「現在不可以，我都未『瓜』（死），要經過投胎、輪迴等程序的。」Leon透露來到澳門，見到水上樂園和室內跳傘場，自己很感興趣，希望下次能落場試玩。壓軸他獻唱《我的親愛》後講拜拜，再次祝福大眾有個愉快假期。

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