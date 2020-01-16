SMAP解散逾6年 亮相中居正廣新節目 香取慎吾：你要死了嗎

文：蘇珮欣

中居正廣與松本人志主持富士電視台綜藝節目《松本與中居》，前晚首播，此節目是松本人志與中居正廣各挑選最想見面的名人訪談及表演。為打響頭炮，請來中居正廣SMAP舊隊友香取慎吾擔任嘉賓，這是兩人自SMAP解散後，相隔6年多再次同場演出。

松本人志取笑像舊情人重逢

香取慎吾在中居正廣介紹下登場，二人含笑沉默一會，中居坦言很高興但有點怕醜。香取說：「中居，好久不見了。」松本人志看着這尷尬場面，笑言兩人像「分手的情侶久違見面的感覺」。

接着開始清談環節；中居正廣自言去年因急性盲腸炎入院，年底再度患病入院。中居休養期間，外界盛傳他罹患盲腸癌，香取慎吾因此主動聯絡中居，稱想前往探望，但當時疫情下無法到醫院探病，香取於是要求與中居通電話，但後者稱體力不支而拒絕，只以電郵或信息聯繫。

自爆沒收過稻垣吾郎信息

中居正廣表示香取慎吾在電郵寫「你要死了嗎？」讓他哭笑不得，稱自此之後，香取幾乎每天都傳來短訊，過時過節也會傳信息互相祝福，又指最了解他病情的人就是香取。中居笑言踏入2023年後，一度懷疑香取是否還會每天傳訊息給他；又謂一度以為另外兩名SMAP隊友草彅剛和稻垣吾郎拜託香取跟他聯絡，豈料阿剛與吾郎根本不知道他與香取每天聯絡一事。中居稱阿剛也有聯絡他，但沒收過吾郎的信息。

中居正廣與香取慎吾談到今年初相約見面一事；香取為了約會地點而困惑很久，最後整理自己的畫室，邀請中居往作客。

松本人志感慨表示，二人可以這麼親近，真的很好，期待以後他們有更多同場機會。最後香取慎吾獻唱草彅剛主演劇集《陷阱戰爭》的主題曲《BETTING》。

森且行大呼感動

節目播出後，不少SMAP粉絲大呼感動，指中居正廣與香取慎吾的對話充滿回憶，是粉絲熟悉的感覺。該集節目錄得10.5%收視，成績不俗。下集嘉賓是《女神的教室》北川景子及資深女星上沼惠美子。

另一方面，早在1996年離開SMAP轉行當賽車手的森且行，昨日現身戲院宣傳他的紀錄片。森且行表示有收看中居正廣與香取慎吾的節目，坦言被他們感動。