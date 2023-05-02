《極度俏郎君》羅浩銘拍喊戲有壓力 周祉君拒改名轉運 李凱賢學發哥扮跛

廿四味相隔7年出新碟

樂隊廿四味成員Brian開心飾演華Dee，因為是經典角色，一講起華Dee就令人想起劉德華。他劇中是跛子，走路一拐一拐，「事前重看《英雄本色》多次，參考周潤發（發哥）演出實無衰，最難忘與宣萱一場對手戲，不是場戲難忘，是戲外她向我請教如何製作泰國醬，她很友善，毫無架子」。他身為父親，又要唱歌及拍劇，如何分配時間？他說：「女兒13歲，有自己的生活，不需要我太過照顧，音樂方面有一班好兄弟共同合作。」廿四味上次出唱片已近7年，Brian表示如無意外將於10月推出第3張唱碟，遲遲不推出，因之前的唱碟講了很多感受，想表達的都已寫了出來，「想下想下就7年」。

習武20年的羅浩銘平時拍劇打到飛起，但今次英雄無用武之地，零動作，導演為他設計很多感情戲，他反而開心，觀眾可看到他的另一面，「我沒拍過喊戲，第一日開工就要喊，很大壓力，不停喊很累，原來拍文戲不簡單。我的角色傻傻哋幾可愛，不令人生厭，對我來講是個大突破」。他最難忘的場面是講述他與兩名兄弟在赤柱出獄，以為像電影般四處無人，瀟灑地步出，原來監獄出面人多車多，所以要趁沒車及途人時衝埋位拍攝，好似「走鬼」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

羅浩銘、李凱賢/化妝：Manman Fong

髮型：Handsome Factory Barbershop

周祉君/化妝：Wasabi Cheung

髮型：Larry Ho@ aveda ilcolpo

服裝：CRAFTMAN、8FIVE2