泫雅西九演出 踎地拗腰勁歌熱舞 溫柔安慰爆喊粉絲贏全場歡呼

領全場大合唱 掩嘴甜笑

戴黑色帽配白色吊帶短裙壓軸出場的泫雅，與4名舞蹈員載歌載舞，示範招牌踎地、扭臀及拗腰等舞步動作，跳唱《I'm Not Cool》、《Lip & Hip》等歌曲狂派飛吻，歌迷尖叫不斷。入鄉隨俗的她用廣東話夾雜英文及韓文，跟歌迷打招呼：「多謝！大家好，我係Hyuna，I miss you，long time no see，大家準備好未？我希望與大家一齊唱。」說罷示範清唱幾句，再教歌迷跟着她唱，全場大合唱後，她開心得跳起掩嘴甜笑，又擺心心甫士，她大讚道：「nice，大家跟我唱得十分好，令我很感動，thank you， I love you！」泫雅用嬌嗲聲冧歌迷，又接過台下粉絲的手機，360度旋轉自拍，叫大家揮手並說大家很可愛。她繼續投入唱多幾首快歌，更興奮向台下灑水，歌迷毫不介意，最後以一首《Bubble Pop！》為音樂會作結。

8人女團Lolly Talk穿七彩繽紛服裝登場，勁歌熱舞演繹多首歌曲，她們輪流介紹後表示：「4月30日是我們的特別日子，因去年今日，我們以Lolly Talk身分第一次上台表演，好開心由一個小場地跳上這個大舞台。」粉絲拍掌鼓勵。

吳家忻「love you」勁冧粉絲

音樂會由吳家忻打頭陣出場，穿黑色連身裙露長腿配合性感舞步，唱完向台下大派飛吻，再說「love you」勁冧粉絲。張蔓莎與家姐張蔓姿先後上台，前者唱完《到時見》向觀眾說：「今晚要當成世界末日，盡情狂嗌，有粉絲開騷前私訊我，想嗌到對面中環都要聽到。」之後到張蔓姿出場，她興奮在台兩邊走，又表示首次演出戶外騷，叫歌迷開手機燈和跟她合唱《深夜浪漫》，她大讚歌迷好正又浪漫，成就了她的第一次。

記者：林蘊兒