紅館騷尾場 合唱新廣東歌《瑪利晚安了》 林宥嘉送抱 林家謙得戚舉V

記者：鍾一虹

林宥嘉（Yoga）以「分擔」做話題介紹演出嘉賓林家謙出場。Yoga表示繼《壞與更壞》，再獲林家謙寫新廣東歌《瑪利晚安了》，「若林家謙主唱這首歌，一定會很紅，但他一直等我來一起唱，歌曲還未錄音，這是首次演繹，真的感謝他，要抱一抱」，林家謙與Yoga抱抱時得戚地舉起V字勝利手勢，「這首歌無論國語版或粵語版，都屬於Yoga」。Yoga用廣東話回應：「唔得喎！要分擔喎！」之後兩人合唱《瑪利晚安了》。

林家謙送朱古力鼓勵

Yoga稱柳應廷歌曲《mm7》代表「正」的意思，覺得mm7好適合形容開完7場紅館演唱會的林家謙。林家謙表示開紅館騷前壓力很大，為答謝Yoga來電鼓勵及透過視像越洋當嘉賓，送上一盒朱古力回禮，「像朱古力國語發音，有『鼓勵 』和『祝福你』意思」。Yoga大讚他鬼馬。

壓力大到病 常拉肚子

Yoga全晚落力演出，除了飈高音獻技，唱快歌時更邊做掌上壓及sit up，令現場氣氛不斷升溫，台下有人大叫除衫，Yoga笑說：「你哋叫我脫100次，可能有天真係會脫。」全場起哄。他續道：「大家尖叫聲很爆炸，若我每年夏天都來香港開騷有多好。」Yoga祝願大眾有快樂生活，並分享自己的故事發放正能量，他說：「過去的日子，錄專輯、當老公和爸爸，迎接很多挑戰，因而患病，我經常拉肚子，連青菜也不能吃，原來壓力是看不見的，後來醫生教我寫日記，就好起來。」他最後兩度encore，演唱會圓滿結束。

再生B要問太太意願

Yoga騷後開香檳慶祝演出順利，並收到粉絲送贈的心意卡。他受訪時說，希望將來有多些機會來港分享音樂，獲悉自己開騷有助帶旺場館附近食店的生意，感到非常開心。問為何不騷肌？他說：「睇我新歌MV，MV脫衣騷肌就是為了吸引大家。」他表示身體已康復，學懂將壓力轉化為能量，「我病後學了一點心得，原來人在壓力大的時候，食高纖維蔬菜就會拉肚子，可以轉食紅黃椒、黃瓜，用小蘇打粉開水飲，對抗癌病也很有幫助，寫日記並不是治療重點，反而凡事學感恩，就能改變心態」。提到太太丁文琪忙於帶子女上學，今次未能同行，Yoga打算買手信回台送給家人。問可有計劃再生B？他笑說：「要問太太意願。」