怒斬情絲結束14年婚姻 洪欣：和張丹峰不再是夫妻關係

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洪欣昨日凌晨在微博發了3次關於離婚的宣言，她寫道：「我和@張丹峰不再是夫妻關係。」她解釋發文3次的原因，「某人一直刪我微博」，網民紛紛留言質疑是張丹峰「做手腳」，張丹峰其後留言反擊：「你哪隻眼睛看到我刪了。」

疑似小三畢瀅：別拿離婚開玩笑

相隔兩小時後，張丹峰發文稱：「對，不過了！」不少網民留言對他們離婚讚好，更有網民質問：「和畢瀅過嗎？」張丹峰回應反擊「和你過了」、「我只會罵造謠誹謗的人」。被指是「小三」的畢瀅，昨早上也急急發文撇清關係，「兩位老師，吵架歸吵架，別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了 @張丹峰 @洪欣​​​」。

上月夫妻檔直播帶貨

洪欣與張丹峰2009年結婚，婚後育有一女，張丹峰對洪欣與莫少聰所生的兒子張浩鋒（前名張鎬廉）也視如己出，一家四口樂也融融，原本過着幸福生活，直至2019年，張丹峰被指與經理人畢瀅有染，一度出現婚姻危機，張丹峰匆匆否認，稱畢瀅引咎辭職，以為事件告一段落，但早前網上再傳出張丹峰與畢瀅疑似在酒店密會的照片，被指藕斷絲連。上月初，網上流傳洪欣與張丹峰十指緊扣現身機場的照片，張丹峰也在微博直播回應網民說：「目前我和我的家人都很好，謝謝你們的關心，你們千萬不要相信網上的那些八卦，都不是真的。」夫妻更一起直播帶貨，不過完成工作後，卻互刪直播視頻，婚變似有徵兆，之後更傳張丹峰和畢瀅領證結婚。

初出道嫁富商 一年後離婚

洪欣初出道時曾與富商黃國樑結婚，但婚姻只維持了短短一年。1996年與莫少聰戲假情真，相戀3年意外懷孕，但莫少聰拒絕奉子成婚而分手，洪欣決定誕下兒子獨自撫養，當單親媽媽。2004年，洪欣遇上張丹峰譜出姊弟戀，迎來第二次婚姻，洪欣曾深深愛過張丹峰，於內地節目，被好姊妹蔡少芬大爆曾極力反對她和張丹峰在一起，當時蔡少芬說：「不可以，這個人（張丹峰）壞壞的，看他的樣子就知道壞壞的。」洪欣力撐張丹峰說：「可能他拍照片時表情邪邪的，但是認識他之後會好很多，就知道他是一個什麼樣的男孩子。」張丹峰對繼子張浩鋒照顧有加，後者入行後，張丹峰一直扶持，曾被大讚比張浩鋒的親生爸爸莫少聰更是個稱職爸爸，父子曾於《致青春》合作，被形容似兩兄弟，今年3月，張浩鋒上載與張丹峰合照，宣布會再度父子檔上陣拍劇。