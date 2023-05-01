【開箱】《造后者》 政治包裝的女人鬥爭

離開大集團助人權律師參選市長

《造后者》講述韓國大企業銀星集團戰略企劃室長黃導譆（金喜愛飾），擅長操縱輿論、塑造企業及個人形象，為銀星集團的殷氏家族收拾各種爛攤子。黃導譆深得會長孫迎心（徐梨淑飾）重用；孫的次女殷彩領（金璽碧飾）丈夫白宰民（柳秀榮飾），向黃導譆求助，白宰民表示女秘書韓以瑟（韓彩炅飾）求愛不遂，要脅指控他性侵。白宰民被躁狂妻欺凌，仍默默忍受，黃導譆相信白沒越軌，答應幫他。

黃導譆找到韓以瑟曾在夜店工作的黑歷史，威嚇她離職，韓突然墮樓身亡，生前電郵給黃稱遭誣衊，當年在夜店工作只為賺取學費，一直潔身自愛，並指控白宰民強姦。黃導譆深感內疚；另一方面，孫迎心打算力捧白宰民參選首爾巿長，命令黃導譆擔任選舉策略主管，黃導譆斷然拒絕，與孫結束多年賓主關係。

人權律師吳景淑（文素利飾）協助被銀星集團無理解僱的婦女爭取權益，並獨自在銀星即將開幕的免稅店大樓天台靜坐抗議多日。黃導譆曾下令武力驅趕吳景淑，但擔心吳會步韓以瑟後塵，於是往阻止，混亂間吳墮下，幸跌在安全氣墊大難不死，並成為英雄，銀星集團答應重聘被解僱婦女。黃導譆決定邀吳景淑參選首爾巿長，利用她擊倒白宰民及孫迎心。

幾乎全女班主演的《造后者》從頭到尾都是女人之間的鬥爭與成長。先有黃導譆與孫迎心之間又愛又恨的主僕關係，還有黃導譆與吳景淑為了各自的利益而結盟。吳景淑在黃導譆的協助下，與另一巿長候選人徐敏廷（陳慶飾）對決。最後吳景淑迎戰高支持率的白宰民，這一戰也是黃導譆與孫迎心「造后者」的終極一戰。

《造后者》沒有愛情線，女主角不為男人而活，只為利益奮戰；像孫迎心，年輕守寡，獨力養育兩女，還得兼顧銀星集團生意，野心勃勃希望開設全韓最大規模免稅店，女婿則成為她的「棋子」。吳景淑與黃導譆並肩作戰後，因價值觀不同而經常爭執，吳為伸張正義而參選，黃只想向孫迎心報仇；當一起跨過重重難關，感情滋長，成為此劇看點之一。劇情講「造后」，但也有「厭女」內容，如吳景淑參選後，成為網絡欺凌對象，被移花接木至裸照，還形容產後的女性是乳牛。

此劇前半圍繞吳景淑與徐敏廷爭取選民支持；徐是3屆國會議員，屬巿長熱門，卻被吳景淑團隊掘出大量黑材料，包括豪花金錢裝身、搭上年輕男子、為女兒非法取得入學資格等。徐敏廷反擊，煽動吳景淑的財務主管金華秀（金善映飾）指控吳挪用捐款；政敵之間互相攻擊，拍出了戲味。後段吳景淑與白宰民之爭，吳一直「捱打」，幾乎束手無策，更被白宰民造假新聞抹黑，吳景淑陣營有內奸又懵然不知，最後還不了了之，是為敗筆。吳景淑終極反擊，其實靠白宰民助理兼情婦國芝妍（玉子妍飾）倒戈，公開男方罪狀，未免有點兒戲，也看不出「造后者」的策略。

金喜愛文素利表現出色

《造后者》沒談及任何社會或經濟政策內容，只利用候選人黑材料、私生活作為爭勝手段，似是政治包裝的「師奶狗血劇」。選舉團隊常利用輿論、網絡，偏偏重要關頭又不利用網絡直播；譬如第10集，白宰民買兇將國芝妍滅口，再偽裝成她在車廂燒炭自殺，黃導譆往救國芝妍，吳景淑則拖延時間與白宰民在電視辯論，白指摘吳造假新聞迫害國芝妍，若黃導譆將拯救國芝妍的情况直播，吳就不用當眾「食死貓」。

此劇是金喜愛繼叫好叫座《夫妻的世界》後的新作，備受外界關注，飾演擅於謀略的黃導譆，卻經常展現懦弱一面，如患病父親被白宰民害死，她獨自在靈堂痛哭。金喜愛演技有保證，帶出真正「造后者」不是靠策略，而是憑正直善良的心。文素利的角色是全劇最正面，真心為了平民百姓而參選，她表現自然，也有助角色充滿說服力。