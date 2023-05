【明報專訊】上周五(28日)美國新片開畫日,衆多新上映電影以改編自Judy Blume同名小說的《Are You There God? It's Me, Margaret.》成績最好,周四優先場收60萬美元,正式開畫進帳225萬美元(約1755萬港元),排第3位。該片講述6年級生Margaret從城市搬到郊區,進入青春期為身體所經歷的改變而感到焦慮,祈求上帝能照顧自己。票房冠軍依然是上映24天的《超級瑪利歐兄弟大電影》,連續4周登頂之外,美國累收超過4.58億美元,全球突破10億美元(約78億港元),成為今年首部電影有此佳績。《超》片亦是繼《蜘蛛俠:不戰無歸》、《壯志凌雲:獨行俠》、《侏羅紀世界:統治霸權》及《阿凡達:水之道》後,疫下另一破10億美元大關之作。至於《鬼玩人》系列第5集《Evil Dead Rise》,在美國累收3581萬美元,位列亞軍。