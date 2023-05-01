回港探雙親做孝順女 陳倩揚謝老公幫湊細路

黎燕珊一家三口旅行賀59歲生日

5月20日是黎燕珊的59歲生日，預告子女陪她遊日本，作為母親節禮物兼慶祝。她興奮說：「仔女計劃好陪我飛日本自駕遊玩幾日，生日當天一齊對住富士山食早餐，好期待。」子女有不同職業，兒子將駐歐洲工作，黎燕珊感安慰，笑稱已甩難，可享受自由，但同時又無奈要適應一個人生活。

黃婉曼育有兩女，幼女下月4歲生日，主動要求去日本旅行慶祝，她沒有答應，亦不打算搞生日派對，「打算帶她到戶外玩趁機放電，經歷這幾年疫情，體會很多事不是必然，小朋友搞生日會不必太過鋪張，反而用這些錢捐予慈善機構，做善事更有意義」。

記者：林蘊兒