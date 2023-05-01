吳大強盼《中年》演唱會再加場 黎諾懿當爸變眼淺 被老婆取笑

黎諾懿專程撐電影出品人李霖恩場，因為彼此都是無綫劇《愛．回家》家族成員，表示來看感人電影，定必邊看邊喊。他自爆當爸後變得感性，試過見到奧運金牌選手攞獎或退役都會流眼淚，被老婆取笑眼淺，「我將會主持一個關於小朋友的綜藝節目，相信感動起來都會流淚，我平時跟兒子相處，聽到某些說話都會喊，5歲大仔對我講『爸爸不用擔心，我將來會養你』，我問『真的嗎？』他說『就算幾辛苦都養你』，我立即喊了」。

黎諾懿笑言為未來幸福着想，最近透過兒子的玩意灌輸生意之道，「大仔愛上玩Pokemon卡，早前去日本旅行，叫我帶他去買卡，花了不少錢，好彩這個玩意有增值潛力，我教他用Pokemon卡開網店做生意，好似我牀底儲下1980年代玩具一樣，除了帶來美好回憶，仲可以增值」。

記者：鍾一虹