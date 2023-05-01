驚喜現身生日慈善步行活動 24歲姜濤哽咽謝「姜糖」不離不棄

記者：陳釗

慈善步行有來自香港、英國、美加、澳洲、馬來西亞、日本、台灣及澳門等地的姜糖參加，攻陷整個科學園。活動籌得款項，扣除成本捐至7受惠機構。姜濤約下午2時突然現身，一眾姜糖驚喜萬分，隨即陷入瘋狂狀態。

拍完通宵戲的姜濤見到姜糖即露出開心笑容，透露由細到大未試過這麼多人跟他慶祝生日，第一次以這個形式慶生，多謝大家出席他的生日會，笑稱在樓上揭開窗簾見到有那麼多人即時嚇一嚇。見姜糖如此為自己付出，他說：「雖然開工至早上六七點才收工，但我覺得無論如何都好，大家為我籌備一個咁有意義嘅活動，點攰都要過來。」

自覺有很多不足

談到生日願望，姜濤希望支持他的每一名粉絲都一切順利。他原本打算影完相便離開，但見到如此齊人，希望藉這次機會跟大家講些心底話，他哽咽說：「衷心多謝每一名支持我的你們，我沒想過今年年頭發生咁多事後，你哋仲喺度。其實我有心理準備，可能需要重新來過，就算你們有些人可能因一些事而不支持或離開我，我都不會不開心，確實自覺在很多事情方面，無做到令你們覺得更驕傲，但你們仍然在。」台下姜糖大嗌：「我們一直都在呀。」

姜濤非常感動，說得到到大家的支持，他充滿力量，「雖然外界對我和大家可能會有很多評論，但無論如何，我們永遠都是團結地一齊進步」。

不想活在讚美中

姜濤表示人無完美，縱使很多人可能覺得他很好，但他也不是那麼好的人，有很多地方需要進步，所以不希望大家心裏面把他擺在第一位，而是將自己擺在第一位，多些照顧自己，「我每次見到大家通宵排隊都覺得……不知該怎樣講好。希望大家視我如大家心目中的小朋友，一齊看我成長，多些提點我不好的地方，不希望生活在一個比較讚美的環境裏，一直都提醒自己無論讚美還是批評，都一定要勇於接受」。

姜濤再次多謝支持和不支持他的人，因為大家的提點、批評令他變得更加好。主持問他還有什麼想跟姜糖說？姜濤說：「最後無論大家支不支持我都好，都希望大家記得生命中有個叫姜濤的人出現過，令到你們開心過便已足夠。」

即興唱《蒙著嘴說愛你》

感性過後，數千人大合唱生日歌送給姜濤，他用電話拍下，笑言開始覺得自己的生日是一個節日，但他其實還在。最後姜濤與姜糖拍照留念，還即興一齊合唱《蒙著嘴說愛你》，他說：「大家攰了，早點回去休息。」為活動畫上句號。

現場如嘉年華一樣，一班姜糖穿上整齊白色大會tee，有人悉心打扮，炎熱天氣下以恐龍打扮示人。除步行外，眾人在各個打卡點前拍照留念，每個位置都出現長長人龍，不少人帶同小朋友或一家大細參與。另外買了紀念巴士車飛的姜糖，可乘坐車身印有姜濤肖像的穿梭巴士到場，每當有「姜巴」到站，姜糖即蜂擁而上狂影相。

姜糖支持偶像拍拖

一班特意回港參與的海外姜糖，受訪時難掩興奮之情，齊祝姜濤身體健康、日日開心、保持初心和買多幾層樓。談到姜濤稍後舉行個人演唱會，她們笑言無論如何都會回港支持，但擔心難搶飛。澳洲的姜糖說：「很擔心買不到，不知買機票先還是買演唱會飛先，但會用盡方法。」

來自日本的姜糖表示2021年《叱咤》頒獎禮後愛上姜濤，覺得姜濤很真誠、在台上很有魅力。談到姜濤日前自爆姜媽想他拍拖，問姜糖想不想？她們大開綠燈：「想，無問題，『奶奶』想我們就想，女朋友好就可以了。」

「姜濤灣」萬人空巷

繼去年在疫下舉辦免費乘車日後，姜濤香港後援會今年再與香港電車合作，推出兩架全新的「23+1姜濤號」，昨日請全港市民免費乘車，曾與姜濤合作《季前賽》的童星楊千攸獲邀出席。大批姜糖於電車廠外見證出車一刻，以及在沿途不同位置拍攝。

當電車駛入「姜濤灣」（銅鑼灣），一眾姜糖和市民塞爆馬路兩旁，合唱生日歌，現場萬人空巷，場面壯觀，大批警員在場維持秩序。至於銅鑼灣一帶設有多個以姜濤生日為主題的佈置，姜糖穿梭各個打卡點拍照留念。