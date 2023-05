【明報專訊】王君馨昨日為首個演唱會《Light It Up G.Racie 王君馨 1st Concert》宣傳,首次獻唱未派台廣東歌《Fly me to you》,並預祝下月生日。她透露老公亦有到場支持,但太怕醜混入人群中,「原本開騷打算請老公上台,與他跳辣身舞,但他不肯,連第一行也不想坐,所以會將這福利抽籤送給一名現場的VVIP觀眾」。她表示今次請來7名排舞師幫手,也有性感舞衣,但最怕在父親面前跳,笑言要安排廁所位給父親,讓他看不到。