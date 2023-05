暌違4年再登紅館開騷 林宥嘉曬廣東話「我愛你哋」冧爆粉絲

林宥嘉同時為紅館演唱會擔任創意總監,3面舞台設計,揀選已故日本音樂大師坂本龍一的作品為開場音樂,向對方致敬。林宥嘉穿西裝升上高台出場,隔着投射屏幕邊彈結他邊唱歌,一口氣演繹《一點點》、《請說》、《飄》及《讓世界毁滅》。

走近台邊與粉絲玩自拍

林宥嘉以廣東話冧粉絲,「大家好,我係林宥嘉,好耐無見!已經好耐無來香港開演唱會,所以我估你哋普通話退步,我廣東話都有退步,不過唔緊要,今晚之後我就會進步」。他透露父母有來捧場,演唱會幕後班底有香港人,所以來演出就有回到主場的感覺;當獻唱《自然醒》,他走到台邊跟粉絲揮手,更拿粉絲的手機玩自拍,令全場氣氛高漲。

熒幕現「渣男」負評玩自嘲

林宥嘉提到要跟歌迷一起開心一起哭,更重複幾次,獻唱《如同悲傷被下載了兩次》時,熒幕打出「渣男」、「小短腿」、「嘴怪怪的」及「唱歌難聽」等負面評語大玩自嘲,他感性說:「大家在地球村生活,都會遇到不開心甚至沮喪,有時可能感到對某些事情抓不住,我都努力學習尋找人生意義,所以要分享音樂、分享愛。香港朋友,祝福你哋天天開心。」他表示珍惜現在擁有的一切,跟另一半及小朋友好好享受生活,簡單吃吃喝喝已感開心,然後說「only love can overflow black holes(唯有愛能溢出黑洞)」,然後演繹《走鋼索的人》及瞓地唱《飛》。

為林家謙唱《壞與更壞》

到encore環節,林宥嘉跳唱多首快歌,包括《思凡》、《紀念品》、《誘》及《Runaway Mama》,又大擺心心甫士,全場歌迷站起身拍和。林宥嘉用廣東話說:「你哋真好,我愛你哋!」冧爆全場粉絲。之後轉唱慢歌《浪費》、《天真有邪》,台下突然有人大叫除衫,林宥嘉發揮風趣本色,叫大家上網搜尋他的新歌MV就可以看到,然後說:「thank you for supporting my body!」他獻唱由林家謙作曲的《壞與更壞》,表示要唱給台下捧場的林家謙聽,全場歡呼。

歌迷點歌有求必應

演唱會尾聲,林宥嘉表示還有10分鐘時間,即興讓歌迷點歌,清唱《伯樂》、《耳朵》、《心有林夕》及《擁有》,每首唱一小段,滿足歌迷要求,然後再唱一曲《少女》,演唱會才正式結束。前晚捧場圈中人除林家謙,還有馮允謙、趙祥誠(折骨Ben)、趙增熹及陳維諾。

記者:林蘊兒

攝影:鍾偉茵

