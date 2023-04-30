暌違4年再登紅館開騷 林宥嘉曬廣東話「我愛你哋」冧爆粉絲

林宥嘉同時為紅館演唱會擔任創意總監，3面舞台設計，揀選已故日本音樂大師坂本龍一的作品為開場音樂，向對方致敬。林宥嘉穿西裝升上高台出場，隔着投射屏幕邊彈結他邊唱歌，一口氣演繹《一點點》、《請說》、《飄》及《讓世界毁滅》。

走近台邊與粉絲玩自拍

林宥嘉以廣東話冧粉絲，「大家好，我係林宥嘉，好耐無見！已經好耐無來香港開演唱會，所以我估你哋普通話退步，我廣東話都有退步，不過唔緊要，今晚之後我就會進步」。他透露父母有來捧場，演唱會幕後班底有香港人，所以來演出就有回到主場的感覺；當獻唱《自然醒》，他走到台邊跟粉絲揮手，更拿粉絲的手機玩自拍，令全場氣氛高漲。

熒幕現「渣男」負評玩自嘲

林宥嘉提到要跟歌迷一起開心一起哭，更重複幾次，獻唱《如同悲傷被下載了兩次》時，熒幕打出「渣男」、「小短腿」、「嘴怪怪的」及「唱歌難聽」等負面評語大玩自嘲，他感性說：「大家在地球村生活，都會遇到不開心甚至沮喪，有時可能感到對某些事情抓不住，我都努力學習尋找人生意義，所以要分享音樂、分享愛。香港朋友，祝福你哋天天開心。」他表示珍惜現在擁有的一切，跟另一半及小朋友好好享受生活，簡單吃吃喝喝已感開心，然後說「only love can overflow black holes（唯有愛能溢出黑洞）」，然後演繹《走鋼索的人》及瞓地唱《飛》。

為林家謙唱《壞與更壞》

到encore環節，林宥嘉跳唱多首快歌，包括《思凡》、《紀念品》、《誘》及《Runaway Mama》，又大擺心心甫士，全場歌迷站起身拍和。林宥嘉用廣東話說：「你哋真好，我愛你哋！」冧爆全場粉絲。之後轉唱慢歌《浪費》、《天真有邪》，台下突然有人大叫除衫，林宥嘉發揮風趣本色，叫大家上網搜尋他的新歌MV就可以看到，然後說：「thank you for supporting my body！」他獻唱由林家謙作曲的《壞與更壞》，表示要唱給台下捧場的林家謙聽，全場歡呼。

歌迷點歌有求必應

演唱會尾聲，林宥嘉表示還有10分鐘時間，即興讓歌迷點歌，清唱《伯樂》、《耳朵》、《心有林夕》及《擁有》，每首唱一小段，滿足歌迷要求，然後再唱一曲《少女》，演唱會才正式結束。前晚捧場圈中人除林家謙，還有馮允謙、趙祥誠（折骨Ben）、趙增熹及陳維諾。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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