逾千姜糖大合唱賀壽 姜濤迎24歲生日 掩嘴傻笑變怕醜仔

姜濤連日來馬不停蹄工作，昨日又出席品牌活動，即場獻唱廣告歌《無可取代》，吸引逾千姜糖迫滿5層商場圍觀。大會為姜濤送上造型可愛的生日蛋糕，全場姜糖大合唱生日歌為偶像賀壽，姜濤識做跟全場粉絲大合照又揮手，心情大好。

攝太歲求心安

大會安排姜濤送贈紀念品給抽中的幸運兒，以及握手兼合照，惹全場其他粉絲尖叫聲不斷。

未知是否現場太多人，姜濤不時掩嘴又傻笑，變身怕醜仔。問到生日願望，姜濤希望自己和所有人都身體健康，亦盼望MIRROR和自己未來事事順利，他說：「因為大家都經歷過不同的低潮，希望之後開心和順利。（低潮過了未？）我今年犯太歲，希望無事，媽咪、工作人員，還有好多人都有幫我攝太歲。本身對這些沒有信或不信，但聽聞好似幾準，做了當求心安。」

預告陸續出新歌

談到正日生日，姜濤表示一早已有工作安排，包括拍電影和頒獎禮綵排，沒有假放，所以暫時未知能否抽空去生日應援活動打卡留念。他稱入行後已習慣生日在工作中度過。他透露暫時切了兩個生日蛋糕，覺得太靚不捨得食，只影相留念，所以不擔心食太多蛋糕變肥。至於MIRROR一眾兄弟，亦有傳祝賀短訊。他的個人騷已開始構思流程，預告將陸續推出新歌。提到傳陳卓賢（Ian）的粉絲投訴後，Ian亦會開個人騷？姜濤說：「我有聽聞，但相信公司對每個成員都已有安排。」

搔鼻不是落淚

問到為何在活動上表現怕醜？姜濤解釋太耐沒在活動跟粉絲近距離接觸，難免有點緊張，要慢慢熱身重新去習慣。他重申日前在活動搔鼻不是落淚，只是因為鼻敏感引起痕癢所致，當上到大型舞台表演，不會出現此小動作。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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