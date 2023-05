馬田史高西斯領獎 里安納度驚喜撐場

CinemaCon前日終於落幕,改編自同名小說的《飢餓遊戲》前傳電影《The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes》在最後一日宣傳活動上首播預告片,故事講述《西城故事》女星麗素施嘉(Rachel Zegler)飾演施惠國第12區的「貢品」女孩露西,《俠盜驕雄》男星湯拜夫(Tom Blyth)負責擔任她的導師,希望助她爭取勝利,藉以振興已墮落的史諾家族,二人相處日久,情愫漸生,最後能否凱旋而歸?此片將於11月17日在美國開畫。