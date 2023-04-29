湯告魯斯占士高登合演《獅子王》

全晚最大驚喜，相信是《壯志凌雲：獨行俠》男星湯告魯斯（Tom Cruise）陪伴占士到洛杉磯某劇院，合演《獅子王》舞台劇其中一段戲，占士扮演狐獴「丁滿」，阿湯則是疣豬「彭彭」，二人穿著全套戲服出場，觀眾忍不住大聲尖叫，表演結束後，占士目送阿湯乘坐直升機離開，感覺依依不捨。另一方面，美國總統拜登亦透過錄影片段向占士說再見：「多謝你曾經訪問我，並在過去8年為美國人民帶來無限歡樂，幸好你沒有邀請我上Carpool Karaoke，因為我唱歌好難聽。」