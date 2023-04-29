伍詠詩拍《命案》讚導演溫柔 Lokman陳湛文慶幸無轉行

楊︰拍到《命案》都是命運

Lokman參加《全民造星》前是舞蹈員，因工作機會不多，收入不穩定，經常想轉行，他說︰「每當想轉行就有工作，一做就幾個月，有收入就有動力繼續捱下去，所以走極都走不出這個圈。如果我不夠堅持，中途放棄了，我不可能拍到鄭保瑞執導的《命案》，所以都是命運。」

舞台劇出身的陳湛文稱經歷跟Lokman相似，經常萌生轉行念頭，但因熱愛演戲，就算酬勞不多的學生作品都照做，一步一腳印前行，才走到現階段，他說︰「曾遇到樽頸位，藝術層次沒提升，好似到了行人止步，加上收入不多，所以曾到主題公園當兼職，又考了保險經紀牌，但始終不甘心，未有放棄做演員。」

伍︰入行10年靜靜等機會

伍詠詩入行10年，稱演員很被動，尤其做新人的時候，未有作品上映，唯有靜靜等待，她說︰「我本着喜歡演出的信念，當然亦有失意時，就會問自己是否要堅持下去，我相信做下去就會遇到機會。」鄭保瑞在林家棟眼中是「無人性導演」，但伍詠詩覺得導演很溫柔，「導演在現場好好，每次完成一個鏡頭，都會關心我，我即時心心眼」。Lokman都獲導演稱讚做得好，「我覺得是導演功勞，他不停推動我，讓我突破界限」。陳湛文爆Lokman拍完該片後脫胎換骨，於劇集《IT狗》重遇時，連其隊友陳瑞輝（Frankie）都感受到Lokman有轉變。

陳︰想做MIRROR第13子

Lokman戲中扮演茶餐廳少東，有與生俱來的殺戮衝動，要透過向自己彈橡筋來控制殺戮欲望，問他們現實中有什麼欲望？伍詠詩希望遇到好劇本和角色，Lokman認同，「在演員路上一定想遇到好劇本、好角色及好團隊，這就是大家不轉行的原因」。陳湛文笑說︰「我想做MIRROR第13子。我不擅長唱歌，純粹是欲望。」

楊樂文/髮型︰Seiko Sin 化妝︰Giann Cheung 服裝︰Maison Mihara Yasuhiro, Christian Louboutin

伍詠詩/髮型︰Candace Vo 化妝︰Sakura Chow 服裝︰Sandro

陳湛文/髮型及化妝︰Lisa C. 服裝︰CLUB MONACO

記者︰柯美

攝影︰鍾偉茵

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