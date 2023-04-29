楊受成呻《神探大戰》內地審批困難重重 劉青雲奪金像影帝 老婆無獎勵

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

劉青雲、林峯、陳家樂、湯怡、洪天明、吳浩康及導演韋家輝等前晚出席慶功宴，老闆楊受成亦到場支持，並表示有此成績很不容易，因《神探大戰》由交劇本到內地電影局審批，至最後獲批上映，花了近3年時間，他曾多次到電影局開會，一行5人跟局長等人見面，對方指劇本內容包含多項敏感元素，包括黑警、臥底、黑社會、槍戰及血腥，於是他答應局長改到滿意為止，最後真的改到雞毛鴨血，韋家輝導演好犀利，可以將電影改到獲電影局批准上映，他即場宣布落實開拍《神探大戰2》。

韋家輝：《神探大戰2》等內地審批

韋家輝受訪時表示剪輯了多個版本，感謝老闆親身為電影爭取。他透露已將《神探大戰2》劇本送到內地電影局，何時開拍要待完成審批。他表示早有開拍續集的想法，因戲中每個角色都可延續下去，所以續集不是全新故事，又笑言有辦法令林峯的角色翻生。問到《神探大戰》成績理想，可擔心續集難以超越？韋家輝稱想拍得大膽點，但要慢慢摸索，可以去到什麼位置。

劉青雲笑言對續集角色未有太多想法，因還未收到劇本，「跟韋家輝相隔10年才合作一部電影，想不到那麼快又合作」。談到在《神探大戰》跳樓又跳水渠，可擔心續集更辛苦？他笑說：「放心，續集一定不止這些！」林峯笑稱剛剛才知開續集，正頭痛是否要再癲一次。韋家輝在旁笑言一定不會益他們。問青雲奪金像影帝後，可有特別慶祝？他表示沒有，因忙於拍翁子光新戲，完成後接住又拍另一部戲，太太郭藹明也沒有特別獎勵。沒有送吻？青雲笑說：「沒有，你可以想像我是如何過日子。」

林峯不介意被客串《法言人》

日前播出的無綫劇《法言人》，林峯「被客串」出現劇中，堂妹林夏薇的角色不斷說喜歡他。林峯笑言有聽聞，但感覺這個關係有點奇怪，事前也沒聽堂妹提過，對方開心就好。是否將與吳卓羲、黃宗澤參與內地綜藝節目《披荊斬棘3》？林峯說不知道，如需黃宗澤幫手，相信對方會出現。

陳家樂婚後瞓足兩日

陳家樂與湯怡在《神探大戰》的角色已死，兩人期待導演幫他們「翻生」，家樂稱扮演跟着青雲的鬼也不錯，可以日日對着青雲。湯怡表示最緊要有份演出，用什麼形式出現也沒所謂。剛新婚的陳家樂自爆婚後瞓足兩日，前天才復工，他解釋因結婚前一晚沒睡好，真的很攰，「婚宴分兩場，夜晚在另一地方跟親友吃飯，初時以為好輕鬆，原來都開了25圍，我一直頂住，之後就瞓了兩日」。他相信續集不會太快開拍，不怕跟度蜜月撞期。原本計劃跟太太歐遊兼睇球賽，現在可能改陪太太去馬來西亞開騷，這樣也不錯。

身旁的湯怡笑言由歐洲變亞洲一定不收貨，稱與老公麥秋成有共識去歐洲度蜜月，但結婚兩年因疫情及工作，至今仍未實行，之前去日本只是普通旅行，不當度蜜月。

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