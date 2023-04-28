【開箱】續談《齮齕人生》 不是冤家不聚頭 坦誠相對變知己

主角有陰暗面

創作人兼編導李成真是美籍韓裔，細緻刻劃兩名主角背景、個性與心理狀况，絕不含糊。雖然以亞裔角色為主，第二、三代美國移民，不再停留在「種族歧視」或自視為弱勢的層面。像Amy白手興家，無論豪宅、度假屋或名車，都是靠個人努力掙來，反而丈夫George活在日本藝術家父親的陰影下，他的陶藝與雕刻作品一直不成功。Amy幼年目睹雙親為錢銀爭執，亦偷偷見到父親出軌，成為她往後的夢魘；當事業成功，Amy依然難以彌補內心空洞，既抑鬱又狂躁，但她從不在熟人面前表露情緒，不管丈夫、女兒、奶奶、父母、同事或鄰居，總會面露微笑。

在停車場跟Danny結怨，Amy展現最真性情，但不曾梳理自己情感的她，把怨憤發泄在Danny身上，包括假裝白人美女在社交媒體引誘Danny弟弟Paul，藉此套取關於Danny的情報。與Amy階層不同，Danny為生活苦苦掙扎，在教會重遇舊女友Veronica，見對方嫁給教會領袖Edwin很幸福，頓覺黯然。他看似不幸，總遇上倒霉事，然而跟Amy一樣，Danny也總諉過他人。他做所有事彷彿為了家人，劇情後來揭露其人性黑暗面，像曾丟掉Paul的大學申請書，只因嫉妒或根本想對方跟自己一樣在泥沼裏生活。Danny給父母興建的大宅付諸一炬，以為是他陷害入獄的堂兄Issac或Amy來報復，實情是自己駁錯電線肇禍，但他總不會即時承擔責任。Danny與Amy最後流落荒野，各自受傷，被迫相對，反而打開心扉，面對最真實自己，兩人也由冤家變成知己。

兩藝術家參演

《齮齕人生》以韓裔演員為主，像飾演Danny的連尚燁（Steven Yeun）演過《行屍》與《農情家園》，觀衆對他不會陌生；劇中剪了平頭裝的連尚燁，不論造型和角色都非常突出，跟飾演Amy的黃艾莉（Ali Wong），對手戲更充滿火花。後者是美國棟篤笑演員，不少節目在Netflix上架。飾演Edwin的Justin H.Min及扮演Amy鄰居Naomi的Ashley Park，分別演出《雨傘學院》及《艾蜜莉在巴黎》，兩人本身是表兄妹關係，不過劇中完全沒有對手戲。扮演Isaac的崔大衛（David Choe），此劇爆紅後被翻出多年前「強姦按摩師」言論而惹起風波。他是美國著名街頭藝術家，據報劇中每集開首畫作均出自其手筆。當年朱克伯格（Mark Zuckerberg）成立facebook之初，邀請他在辦公室繪畫，問他酬勞要現金還是股票，崔大衛選擇後者，因而成為富豪，大概是此劇最富有的演員。Amy的日裔丈夫George藝術事業不大成功，扮演George的Joseph Lee現實中是成功畫家，曾客串韓劇《我們遇見的奇蹟》。