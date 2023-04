雲狄素證《狂野時速》2025年結局 基斯杜化路蘭宣傳《奧本海默》院商喝彩

【明報專訊】美國CinemaCon影視博覽會一連4日在拉斯維加斯舉行,前日輪到迪士尼和環球影業宣傳新片,前者播出《小魚仙》(The Little Mermaid)、《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)、《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)及動畫《元素大都會》(Elemental)等最新預告,後者則有雲狄素(Vin Diesel)現身推介《狂野時速10》(Fast X),並宣布該系列將於2025年結局;當《天能》導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)上台宣傳暑期大片《奧本海默》(Oppenheimer),全場院商拍掌歡呼,重視程度不言而喻。