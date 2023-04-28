雲狄素證《狂野時速》2025年結局 基斯杜化路蘭宣傳《奧本海默》院商喝彩

《狂野時速10》將於5月18日在港開畫，監製兼主角雲狄素出場前，先由同片拍檔米雪路芝姬絲（Michelle Rodriguez）、泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）、姜成鎬及佐丹娜布絲達（Jordana Brewster）上台熱身，向院商分享過去9集的回憶片段，例如佐丹娜說：「《狂野時速7》將會永遠留在我們心裏。」說的是保羅獲加（Paul Walker）拍攝該片期間意外身亡，片尾向他致敬的感人一幕。

《狂野時速》拍足四分一世紀

然後輪到雲狄素登場，宣布該系列結局《狂野時速11》（Fast 11）定於2025年推出，「感謝大家在過去四分一個世紀以來，一直陪伴着我」。自2001年推出首集自今，一直大受歡迎，「《狂野時速》成為同一班演員拍攝的最長壽電影系列，全賴有你們支持」。雲狄素一向稱呼同片演員為「家人」，這日把院商一併歸納在內，「我喜歡這裏（影視博覽）多於奧斯卡，因為沒有你們，那些入圍奧斯卡的電影人又怎能坐在頒獎禮的觀眾席上？」說罷獲得台下掌聲回應。

同日還有基斯杜化路蘭執導、《鄧寇克大行動》施利安梅菲（Cillian Murphy）主演的《奧本海默》，導演一上台即受到英雄式歡迎，令他又驚又喜。《奧》片講述「原子彈之父」奧本海默（Julius Robert Oppenheimer）的傳奇故事，導演表示為了吸引觀眾入場，必須起用最出色的演員和最先進的技術，包括使用70mm IMAX菲林拍攝，務求令觀眾恍如置身第二次世界大戰的現場，親歷原子彈爆炸的震撼感覺。

除了《狂野時速10》和《奧本海默》，環球影業亦請來《殺手列車》導演大衛雷奇（David Leitch）、《芭比》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）及《無聲絕境》愛美莉賓特（Emily Blunt）上台推介明年開畫新片《The Fall Guy》，電影講述特技人的故事，為了配合劇情，在大衛等人上台前，先由一班特技人表演飛車和爆破，愛美莉假裝擔心地問：「我們安全嗎？」賴恩回答：「看來相當危險呢！」

《小魚仙》片長135分鐘

相比之下，迪士尼的宣傳規模明顯較小，現場主要播放新片預告，包括彼思動畫《元素大都會》的首20分鐘片段，以及《尼羅河謀殺案》堅尼夫班納（Kenneth Branagh）執導、他跟楊紫瓊、天娜菲（Tina Fey）及占美多倫（Jamie Dornan）等合演新片《威尼斯鬼魅》（暫譯，A Haunting in Venice）的首條預告片，當然亦有明星站台，例如真人版電影《小魚仙》飾演邪惡女巫烏蘇拉的瑪麗莎麥卡菲（Melissa McCarthy）便盛裝登場。

黑人女歌手荷爾貝莉（Halle Bailey）主演《小魚仙》將於5月25日在港開畫，美國及內地延遲一日同步公映。據報新片長達135分鐘，比動畫版（83分鐘）多出近一小時，美媒Vanity Fair透露，新片除了收錄經典主題曲《Part of Your World》外，還有多首新歌登場，或許是導致片長大幅增加的其中一個原因。

提起《Part of Your World》，荷爾貝莉主唱版本MV昨日公開，獲讚水準不遜原作。另一方面，迪士尼昨日亦公開《小魚仙》主角單人海報，除了荷爾貝莉外，還有祖納侯堅（Jonah Hauer-King）飾演艾力王子、《成為里卡多之路》查維爾巴頓（Javier Bardem）扮演人魚國王謝登，加上《凸務Madam》瑪麗莎麥卡菲（Melissa McCarthy）的邪惡女巫烏蘇拉等，有網民把查維爾造型跟「水行俠」相提並論，亦有人覺得瑪麗莎與薛家燕撞樣。