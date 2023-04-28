讚李司棋有時尚觸覺 張敬軒：不會被時代淘汰

軒仔表示早已看好司棋姐成為時尚網紅，欣賞對方表現真我個性，衣著打扮也很潮，時尚觸覺更勝好多後輩，盼有機會跟她合作拍飲食節目，「我第一次見司棋姐，她請我食茶葉雞，好正。司棋姐是好榜樣，不會被時代淘汰，做到網絡世界的初衷，帶開心歡樂給大家」。

司棋姐：最緊要不甩beat

司棋姐表示以前沒見過軒仔，以為他是好矮的小朋友，直至合作拍廣告，才見到他是個高大、眼大的靚仔，也要答謝他的支持，但自認執著、有要求，嫌自己做得未夠好。她透露以前在無綫工作，服裝部同事都知她麻煩，為掩飾肥身形寧願出私伙衫，「我70歲後的生活比較開放，但有人話我扮後生，我只是做回自己，不是《真情》裏的善姨斬叉燒，而且我喜歡開玩笑，有得意想法，好開心到網上平台發展，獲很多人喜歡，時代不停轉，每個時代都有個beat，最緊要不甩beat」。她認為年紀大不是絕路，應吸收不同事物，「我媽媽都活到100歲，我都有她的基因，有排行」。

記者：鍾一虹