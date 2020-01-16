COLLAR盼全員演勾心鬥角宮廷劇 賈曉晨復出挑戰牀戲 謝安琪首扮大律師

Anson Lo呂爵安合演《社內相親》

ViuTV發布會預告稍後會推出5套新劇與多個綜藝節目，包括盧瀚霆（ Anson Lo）與呂爵安（Edan）合演改編大熱韓劇的《社內相親》，還有陳卓賢（Ian）與江生（AK）合演的《冰上火花》。現場安排《全民造星V》部分參賽者打頭陣又唱又跳。

謝安琪與JJ合演新劇《法與情》。謝安琪首次演牙尖嘴利的大律師，經常出言諷刺和罵人，現實中她甚少對人尖酸刻薄，劇中可盡情發揮。她自爆受角色影響，對待老公張繼聰的態度語氣也跟平時不同，關房門都很大聲，很有氣場，老公都驚了她。此劇要拍3個月，相信老公有排捱，她對子女向來講道理，不會太惡，她的戲服以端莊為主，性感戲全交給JJ。

JJ是兩女之母，婚後專心照顧家庭，今次復出拍《法與情》，跟謝安琪、陳靜有對手戲。她已7年沒拍劇，大感壓力，「角色要性感、深情及扮死魚，還有多場牀上戲，對手有關智斌。雖然電視劇尺度有限，都有點擔心，不知怎向老公（樊少皇）解釋」。之前傳樊少皇捲入金錢糾紛，JJ重申他們才是受害者，被人騙財幾百萬，已交法庭處理，望有公平裁決。

COLLAR成員參演新劇《冰上火花》、《法與情》、《飛黃騰達》及綜藝節目《韓國留學Day Day晴》。她們望全員拍劇，提議演宮廷的勾心鬥角，推舉Day或Candy演反派，笑兩人表面蠢蠢哋，事實好醒目，常扮豬食老虎，角色與真人性格反差大，會有驚喜。

保錡與阿Dee預告拍新綜藝節目，幕後班底為他們度身訂做，拍攝前要簽生死狀。保錡自言已32歲，不敢再挑戰笨豬跳，驚個心負荷不來。阿Dee稱寧願玩笨豬跳，拒絕再食辣麵，擔心食到入醫院。

記者：林蘊兒

攝影：陳釗