搵Anson Lo拍片賀細女生日 張繼聰：父親地位終於提升

張繼聰與白只表示在日本拍外景時常跟MIRROR三子傾劇本，了解他們想法。張繼聰笑說：「年輕人要磨練，叫他們畀時間及信心自己，我感覺到他們拍攝好認真。」問有否帶6歲細女張靖來探班，跟偶像Anson Lo見面？張繼聰笑說：「女兒要返學，早前她生日，我面懵懵搵Anson Lo拍片送給女兒做生日禮物，現在我的父親地位終於提升，她覺得我最靚仔。」早前他教兒子張瞻健身惹網民負評，他解釋只是向兒子灌輸簡單運動知識。

支持「全港戲院日」

談到失落金像獎影帝，張繼聰表示沒失望，贏得觀眾支持已經好感動，頒獎禮上能坐在劉青雲、黃秋生及鄭秀文隔籬感到好神奇。港府啟動「開心香港」活動，明天是「全港戲院日」，戲票一律每張30元，張繼聰大表支持，「電影界需要多方面發展和支持，有好的措施無限歡迎」。有戲院將重映經典電影，阿聰最想入場重溫恐怖片《猛鬼佛跳牆》和《靈氣迫人》，白只希望翻看《英雄本色》。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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