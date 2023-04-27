名曲《Day-O》 陳寶珠曾改編翻唱 夏利比拉方提心臟衰竭亡

夏利比拉方提的名曲《Day-O（The Banana Boat Song）》改編自牙買加傳統民謠，但以其演繹版本最為著名，1950年代已有破百萬銷量，深入民心之外，更有不少改編版本，粵語片尤其愛起用，包括陳寶珠翻唱成《青春阿哥哥》，亦有新馬師曾跟鄧寄塵的《趕鬼歌》等多個不同版本。夏利比拉方提亦涉足影壇，拍過《日光島》、《世界末日》、《胭脂虎新傳》等電影。

演藝事業之外，夏利比拉方提積極投身人權運動，與馬丁路德金結為好友；又熱心公益，1985年曾參與籌款歌曲《We Are the World》。夏利獲獎無數，推出超過30張專輯的他，獲格林美終身成就獎之外，又得過美國影藝學院頒發人道主義獎、甘迺迪中心榮譽獎，以及國家藝術獎章等。夏利比拉方提死訊傳出後，名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）、邀他客串《臥底天王》的導演史派克李（Spike Lee）、《馬丁路德金- 夢想之路》女導演艾華杜雲尼（Ava DuVernay）、音樂人Questlove等紛紛發文致哀。