安柏赫特《水行俠2》戲分保留 《閃電俠》預告贏好評

今屆CinemaCon影視博覽會由4月24至27日舉行，前日輪到華納影業向院商推介今年新片，雖然旗下DC電影公司行政總裁占士根（James Gunn）最近忙於宣傳《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）而缺席，仍有聯合行政總裁Peter Safran支撐大局，落力宣傳新片《閃電俠》、《水行俠2》及《藍甲蟲》（Blue Beetle）。

《閃電俠》6月15日在香港上映，美國延後一天開畫；從預告片段可見，艾薩米勒飾演的閃電俠為了改變父母被謀殺的悲劇，嘗試利用其神速扭轉歷史，卻意外地干擾未來，令自己被困在外星戰將薩德將軍毁滅地球的黑暗時空，幸獲蝙蝠俠（米高基頓飾）和女超人（莎莎哥利飾）伸出援手，一起改變命運。除了米高基頓外，另一蝙蝠俠賓艾費力（Ben Affleck）亦會客串。去年因傷人及入屋盜竊等罪名被捕的艾薩米勒，前日缺席活動，華納行政總裁大衛扎斯拉夫（David Zaslav）仍對《閃電俠》讚不絕口，「對我來說，這是我看過最出色的超級英雄片」。此片導演安迪慕式提（Andy Muschietti）亦認同，「他們都是無與倫比的演員」。據報現場看過片段的觀衆亦大讚精彩。

將於12月壓軸登場的《水行俠2》，早前有傳安柏赫特與前夫尊尼狄普（Johnny Depp）的誹謗官司敗訴後，人氣暴跌形象崩壞，華納決定刪除她的戲分；從最新預告片段可見，片中飾演「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）妻子梅拉的安柏，仍然出現兩個鏡頭，至於正式上映時情况會否改變？屆時自有分曉。

《沙丘瀚戰2》大規模動作戰爭片

除了超級英雄片外，《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）分別主演《沙丘瀚戰2》及《朱古力獎門人》，同樣受到院商重視。前日他跟《沙》片導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）及拍檔辛蒂雅（Zendaya）出席宣傳活動，丹尼斯賣花讚花香，「今集是一部規模宏大的動作片和戰爭片，希望達至全新的水平」；又說上集只有40%是Imax菲林拍攝，今集則100%，足以呈現更壯觀的場面。

至於新版《朱古力獎門人》預告，添密菲重演尊尼狄普角色的造型早已曝光，新片段多了曉格蘭特（Hugh Grant）扮演朱古力廠工人，甫登場即惹來現場一片笑聲。添密菲會上表示：「能與曉格蘭特合作，感覺就似夢想成真。」

《小婦人》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）自編自導、「小丑女」瑪歌羅比與《星聲夢裡人》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）合演《芭比》，這日亦公開最新預告片，為了配合宣傳，瑪歌與賴恩刻意穿著粉紅色情侶裝到場，後者身上T恤更印有導演名字，感覺相當硬銷。