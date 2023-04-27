被控刑事恐嚇等3罪准10萬元保釋 6．21審訊 周永恆避談家暴 只想盡快見兒子

記者：陳釗

首度出庭的周永恆步出犯人欄時神情凝重，身穿風褸、戴口罩，裁判官向周永恆讀出3項控罪，他均以「明白」作答，辯方提出將案件押後至6月21日審訊，並為周永恆申請保釋。

裁判官最後宣布案件延至6月21日下午再審，以等候辯方索取文件及給予被告進一步法律意見，准被告兩宗案件各交出5萬港元（共10萬）現金保釋，需交出旅遊證件、不得離開香港、需居於登記的住址，以及每晚6至9時到天水圍警署報到，其間不得以任何方式直接或間接接觸證人。

出庭心情緊張

據了解，周永恆與妻子陳薇4月16日因小事發生爭執，被告涉出言「斬死你、斬死你老母、斬死你全家同個仔」，其後涉刑事恐嚇被捕，到元朗警署協助調查時，在警員多次警告下仍拒絕打指模，其間更向警員身上的T恤吐口水，表現非常不合作。

周永恆完成保釋手續，昨日下午約4時在律師團隊陪同下步出法庭，大方企定給傳媒影相，心情明顯比上庭時輕鬆。對於獲准保釋，周永恆表示心情當然好，在庭上真的很緊張，好像在看電影一樣，如果保釋不到就很大鑊、很驚。

頭髗或需裝鈦金屬

問到頭部傷勢？周永恆表示大家可見已長出不少頭髮，不過仍要覆診，「現在頭上有兩個位置無咗骨，摸落去腍腍的，似小朋友未生埋腦囟，之後可能要裝鈦金屬」。此時，身旁的律師提醒他不要講太多離題的事情。周永恆即多謝大家關心，但案件仍在進行中，不便講太多。對官司可有信心？他說：「不懂法律，交由律師處理。」

談到雖然今次可保釋，但6月21日要再上庭，這段時間會否很擔心？周永恆表示現時最掛念兒子，其他不太多想，「最難過一關其實是在醫院做頭部手術那段時間，現在這些對比那段時間已不算什麼了，最希望可以快點攬住兒子」。談到鬧出「家暴羅生門」，他稱有關案情不便回應，語畢與律師團隊一同離開。

案件編號：TMCC822/2023

TMCC866/2023